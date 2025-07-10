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Hangi İnternet Terimi Seni Anlatıyor?

etiket Hangi İnternet Terimi Seni Anlatıyor?

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 21:31

İnternet koca bir dünya... Bu dünya her geçen gün kendini güncellemeye ve değişmeye devam ediyor. Bu değişimle beraber de hayatımıza sadece internet kullanıcılarının anlayabileceği bazı kelimeler de girdi. Peki, sen hangi internet terimi olurdun? 

Testi çöz, cevabı öğren.

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1. Cinsiyetini seç bakalım!

2. Arkadaş grubunla bir etkinlik planlıyorsunuz. Tepkin genelde nasıl olur?

3. İnternette yeni bir akım varken sen...

4. Yeni bir uygulama çıktı ve çok popüler oldu. Ne yaparsın?

5. Bir video izlerken yorumlara bakar mısın?

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6. İnternette bir gönderi paylaşmadan önce ne kadar düşünürsün?

7. Birine mesaj atarken nasıl bir tarz kullanırsın?

8. Uzun zamandır konuşmadığın biri mesaj attı. Tepkin ne olur?

Random

Sen internetin resmen aranan yüzüsün. Çünkü ortam gerildiği an yaptığın espriler ile ortamı şenlendiriyorsun, attığın randomlar ile insanları güldürüyorsun. Bazen laf sokarak, bazen komik yorumlarınla... Şu bir gerçek ki, ortamda sen varsan mutsuzluğa asla yer yok. İnsanlar ciddi ciddi tartışırken sen bir espri patlatır, ortalığı yumuşatır ya da tam tersine tatlı tatlı provoke edersin. Ayrıca bütün esprileri yerli yerinde yapıp random eklemen de senin ne kadar zeki olduğunu gösteriyor. Mizahın keskin, enerjin yüksek!

Overthinker

Seni anlatan en iyi kelime: Overthinker. Neden mi? Çünkü senin düşünmediğin tek bir an bile yok. Her şeyi en ince detayına kadar düşünmekten çok yakında beyninden kıvılcımlar çıkabilir. Sosyal medyaya bir gönderi atarken bile en az 40 kere düşünüyorsun. Sürekli kendi kendine sorular sorarak geçirdiğin bir dünyan var. Çoğu zaman da bu durumdan muzdaripsin çünkü bazen düşünmekten adım bile atamıyorsun. Bugünün tekrar gelmeyecek, biraz kafanı boşaltmanda fayda var.

Influencer

Sosyal medya tam anlamıyla senden sorulur çünkü sen insanlara ilham veren bir influencer gibisin! Profilin ve paylaşımların o kadar estetik ki profiline giren bir daha çıkamıyor. Sosyal medyayı sadece tüketmiyor ayrıca kendi tarzınla şekillendiriyorsun. Yeni çıkan bir akım mı var? Senin sayende bile çıkmış olabilir. Dijital dünyanın parlayan yıldızı kesinlikle sensin. Tabii bu enerjin sadece internette sınırlı değil, gerçek hayatta da çok keyifli bir yanın var.

Emoji

Senin bir cümle kurmak için onlarca kelime kurmana gerek yok çünkü tek bir emoji ile söylemek istediklerini çok güzel ifade ediyorsun. Hatta gerçek hayatta bile mimiklerinle insanlara çok şey anlatıyorsun. Duygularını ifade etme biçimin kesinlikle çok tatlı çünkü her an ne geleceğini kimse kestiremiyor. Bu sürprizlerle dolu yanın sayesinde de eğlenceli kişiliğin daha çok ortaya çıkıyor. Ayrıca arkadaşların seninle bu şekilde sohbet etmekten mutluluk duyuyor. Sen resmen emojileri yaşıyorsun!

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Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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