Hangi İnternet Terimi Seni Anlatıyor?

Sosyal medya tam anlamıyla senden sorulur çünkü sen insanlara ilham veren bir influencer gibisin! Profilin ve paylaşımların o kadar estetik ki profiline giren bir daha çıkamıyor. Sosyal medyayı sadece tüketmiyor ayrıca kendi tarzınla şekillendiriyorsun. Yeni çıkan bir akım mı var? Senin sayende bile çıkmış olabilir. Dijital dünyanın parlayan yıldızı kesinlikle sensin. Tabii bu enerjin sadece internette sınırlı değil, gerçek hayatta da çok keyifli bir yanın var.