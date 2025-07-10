Hangi İnternet Terimi Seni Anlatıyor?
İnternet koca bir dünya... Bu dünya her geçen gün kendini güncellemeye ve değişmeye devam ediyor. Bu değişimle beraber de hayatımıza sadece internet kullanıcılarının anlayabileceği bazı kelimeler de girdi. Peki, sen hangi internet terimi olurdun?
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1. Cinsiyetini seç bakalım!
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2. Arkadaş grubunla bir etkinlik planlıyorsunuz. Tepkin genelde nasıl olur?
3. İnternette yeni bir akım varken sen...
4. Yeni bir uygulama çıktı ve çok popüler oldu. Ne yaparsın?
5. Bir video izlerken yorumlara bakar mısın?
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6. İnternette bir gönderi paylaşmadan önce ne kadar düşünürsün?
7. Birine mesaj atarken nasıl bir tarz kullanırsın?
8. Uzun zamandır konuşmadığın biri mesaj attı. Tepkin ne olur?
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Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
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