Hande Erçel Merak Uyandırdı, Danla Bilic Kokinalandı: 9 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hande Erçel Merak Uyandırdı, Danla Bilic Kokinalandı: 9 Aralık'ta Ünlülerin Instagram Paylaşımları
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İpek Filiz Yazıcıoğlu
Aslı Bekiroğlu
Çağla Şıkel
Özcan Deniz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Tatlıses
Amine Gülşe
Şebnem Bozoklu
Şeyma Subaşı
Bergüzar Korel
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tuba Büyüküstün
Eser Yenenler
Nazlı Sabancı
Danla Bilic
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın