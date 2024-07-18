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Halsey'in Küçüklüğünden Ödül Alan Selena Gomez'e 18 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Halsey'in Küçüklüğünden Ödül Alan Selena Gomez'e 18 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 23:31

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Sofia Vergara kamera arkasından kareler paylaştı.

Sofia Vergara kamera arkasından kareler paylaştı.

Georgina Rodriguez havuz keyfi yaptı.

Georgina Rodriguez havuz keyfi yaptı.

Kendall Jenner reklam panosu çıktı.

Kendall Jenner reklam panosu çıktı.

Paris Hilton aynalara poz verdi.

Paris Hilton aynalara poz verdi.

Bella Thorne ciddi ciddi baktı.

Bella Thorne ciddi ciddi baktı.
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Billie Eilish kafasına bandana taktı.

Billie Eilish kafasına bandana taktı.

Shay Mitchell gözlükleriyle poz verdi.

Shay Mitchell gözlükleriyle poz verdi.

Selena Gomez aldığı ödülü kutladı.

Selena Gomez aldığı ödülü kutladı.

Halsey küçüklüğünü paylaştı.

Halsey küçüklüğünü paylaştı.

Katy Perry şapkalı poz verdi.

Katy Perry şapkalı poz verdi.
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