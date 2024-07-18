Halsey'in Küçüklüğünden Ödül Alan Selena Gomez'e 18 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Halsey'in Küçüklüğünden Ödül Alan Selena Gomez'e 18 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Sofia Vergara kamera arkasından kareler paylaştı.
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Georgina Rodriguez havuz keyfi yaptı.
Kendall Jenner reklam panosu çıktı.
Paris Hilton aynalara poz verdi.
Bella Thorne ciddi ciddi baktı.
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Billie Eilish kafasına bandana taktı.
Shay Mitchell gözlükleriyle poz verdi.
Selena Gomez aldığı ödülü kutladı.
Halsey küçüklüğünü paylaştı.
Katy Perry şapkalı poz verdi.
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