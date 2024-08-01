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Hakan Ural'ın Söylediği İddia Edilen İsrail Sözlerine Sosyal Medyadan Gelen Cevap Gündem Oldu

Hakan Ural'ın Söylediği İddia Edilen İsrail Sözlerine Sosyal Medyadan Gelen Cevap Gündem Oldu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
01.08.2024 - 09:58 Son Güncelleme: 01.08.2024 - 10:09

Hakan Ural'ın'ın söylediği iddia edilen Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım' sözlerine sosyal medyada verilen bir cevap bir anda gündeme oturdu.

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Hakan Ural, gündeme dair söylemleriyle her zaman konuşulan bir isim. Geçtiğimiz gün Ural'ın söylediği iddia edilen "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım" sözleri ise sosyal medya da epey konuşulmuştu.

Hakan Ural, gündeme dair söylemleriyle her zaman konuşulan bir isim. Geçtiğimiz gün Ural'ın söylediği iddia edilen "Cumhurbaşkanım izin versin İsrail'e gidip savaşırım" sözleri ise sosyal medya da epey konuşulmuştu.

Fatih Altaylı da Hakan Ural için, "Keşke Hakan Ural askerden kaçacağına gidip Türkiye için savaşsaydı. Bildiğimiz kadarıyla çürük raporu ile askerden kaçtı değil mi? Sonra hatta hapis de yattı" şeklinde yorum yapmıştı.

Fatih Altaylı da Hakan Ural için, "Keşke Hakan Ural askerden kaçacağına gidip Türkiye için savaşsaydı. Bildiğimiz kadarıyla çürük raporu ile askerden kaçtı değil mi? Sonra hatta hapis de yattı" şeklinde yorum yapmıştı.

Ancak Hakan Ural bu sözlerin kendisine ait olmadığını Instagram hesabından şu hikaye ile açıkladı.

Ancak Hakan Ural bu sözlerin kendisine ait olmadığını Instagram hesabından şu hikaye ile açıkladı.

Ural her ne kadar bu sözlerin kendine ait olmadığını söylese de gelen tepkilerden kaçamadı. Twitter'da Hakan Ural'a verilen bu cevap ise gündem oldu. 👇

Ural her ne kadar bu sözlerin kendine ait olmadığını söylese de gelen tepkilerden kaçamadı. Twitter'da Hakan Ural'a verilen bu cevap ise gündem oldu. 👇
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