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Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

etiket Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
26.04.2025 - 14:08

Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Bim, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bu içerik 26.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Evdeki eksikleri tamamlamak ya da uzun zamandır aklında olanları sepete atmak için tam zamanı! Diş bakımından evcil dostlarımızın mutluluğuna kadar haftanın en çok satan ürünleri tek bir listede buluştu. Sen de hem ihtiyaçlarını karşılarken hem de fırsatları kaçırmadan alışveriş yapmak istiyorsan hemen göz at!

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Kullandıkça vazgeçemeyeceğin, bittikçe koşarak yenisini alacağın güzellik ürünlerini bir araya topladık! Cilt bakımından makyaja kadar, kullanıcılarının kalbini fetheden ürünlerle kendine mini bir bakım festivali yaratabilirsin. Listede her ihtiyaca hitap edecek bir favori mutlaka seni bekliyor.

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Bugün alışveriş listene eklemek istediğin her şey için bir bahanen var: İndirim kodları! Moda, elektronik, kozmetik ve daha pek çok kategoride harika indirim fırsatları seni bekliyor. İstediğin ürünü daha uygun fiyata kapmak için bu fırsatları kaçırmadan yakala!

Özel davetlerin yıldızı sen olmak istiyorsan, doğru yerdesin! Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan en güzel davet elbiselerini senin için seçtik. Her tarza ve konsepte uygun seçeneklerle unutulmaz bir izlenim bırakmaya hazır ol!

Hayat bazen kontrolümüzün dışına çıksa da işimizi kolaylaştıracak çözümler hep var! Stresi azaltan, pratiklik sağlayan ve günlük yaşamı rahatlatan bu ürünler sayesinde hayatına minik ama etkili dokunuşlar katabilirsin. Kendine bir iyilik yapmak istersen, buradan başla!

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Seyahatlerinde işini kolaylaştıracak küçük ama etkili yardımcılar arıyorsan bu liste tam sana göre! Akıllı valizlerden, düzenleyici çantalara kadar her biri konforunu artıracak pratik aksesuarlarla tanış. Bir dahaki yolculuğunda daha hafif ve daha keyifli hissetmeye hazır ol!

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Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu
Onedio Üyesi
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