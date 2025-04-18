BİM'e Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet Geliyor! 25 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
25 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bellina 125cc Motosiklet 2024 Seri 49.900 TL
Chef's Pro Krep Tava 299 TL
Katlanabilir Su Kovası 189 TL
Ana Kucağı 849 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL
Çocuk Odası Kitaplık 875 TL
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam