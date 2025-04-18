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BİM'e Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet Geliyor! 25 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet Geliyor! 25 Nisan 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 12:06

25 Nisan 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL

OPPO A60 Cep Telefonu 9.250 TL

  • Tapo 360 Derece Hareketli Wi-fi Güvenlik Kamerası 799 TL

  • Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL

  • Keysmart Mini Buzdolabı 5.990 TL

  • SENNA 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 21.990 TL

  • LG 55' 4K Ultra HD Nanocell Tv 29.900 TL

  • Kaan 7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 16.900 TL

  • Philips Işıklı Şarjlı Süpürge 10.990 TL

  • Philips Süpürge FC9330/07 6.190 TL

  • Philips Airfryer HD9650/90 4.290 TL

  • Fakir Alina Clean Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 2.450 TL

  • Philips Azur Buharlı Ütü 2.190 TL

  • Range Epilasyon Aleti 399 TL

  • Rexon Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 445 TL

  • Şarjlı Doğrayıcı 299 TL

  • Çocuk Aparatlı Klozet Kapağı 299 TL

Bellina 125cc Motosiklet 2024 Seri 49.900 TL

Bellina 125cc Motosiklet 2024 Seri 49.900 TL

  • Ecocar 5 3 Tekerlekli Elektrikli Motor 49.990 TL

  • RSI X Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.900 TL

Chef's Pro Krep Tava 299 TL

Chef's Pro Krep Tava 299 TL

  • Tek Fiyat Çelik Ürünler 299 TL

  • Wok Tava 149 TL

  • Cam Salata Kasesi 129 TL

  • Tencere Seti 1.490 TL

  • Mutfak Bıçağı 59 TL

  • Renkli Desenli Cam Tepsi 79 TL

  • Çok Amaçlı Cam Kase 32,50 TL

  • Kahve Yanı Bardak 219 TL

  • Timeless Çay Bardağı 249 TL

  • Diamond Su Bardağı 199 TL

Günün fırsatları burada.

  • Diamond Meşrubat Bardağı 159 TL

  • Mini Kase 99 TL

  • Rose Kapaklı Kavanoz (550 cc) 25 TL

  • Rose Kapaklı Kavanoz (1050 cc) 35 TL

  • Silikon Mutfak Gereçleri 22,50 TL

  • Bardaklı Başucu Sürahisi 109 TL

  • Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 99 TL

  • Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 79 TL

  • Süzgeçli Kesim Panosu 45 TL

  • Porselen Kahve Fincan Takımı Çeşitleri 199 TL

Katlanabilir Su Kovası 189 TL

Katlanabilir Su Kovası 189 TL

  • Katlanabilir Maşrapa 69 TL

  • Katlanabilir Bebek Küveti 519 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 299 TL

  • Bebek Küvet Filesi 49,50 TL

  • Silikon Bölmeli Mama Tabağı 499 TL

  • Silikon Mama Önlüğü 249 TL

  • Silikon Diş Kaşıyıcı 99 TL

  • Silikon Mama Kaşığı 109 TL

  • Bebek Alıştırma Klozeti 449 TL

  • Biberon Fırçası 17,50 TL

  • Cam Rende 39 TL

  • Uzun Mama Kaşığı 109 TL

  • Silikon Alıştırma Bardağı 49 TL

  • Tritan Matara 109 TL

  • Çocuk Çatal Kaşık Seti 119 TL

  • Saplı Dikdörtgen Sepet 55 TL

  • Deri Desenli Sepet (2,9 L) 45 TL

  • Deri Desenli Sepet (1,9 L) 35 TL

  • Renkli Çocuk Askı Seti 39 TL

  • Mandal Çeşitleri 33,50 TL

  • Kapaklı Kutu 129 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 27,50 TL

  • Klozet Taburesi 149 TL

  • Deterjan Hazneli Spreyli Camsil 109 TL

Ana Kucağı 849 TL

Ana Kucağı 849 TL

  • Anne Bebek Çanta 649 TL

  • Bebek Kanguru 349 TL

  • Gece & Gündüz Biberon 149 TL

  • Silver Biberon 199 TL

  • Ortodontik Silikon Emzik Gece & Gündüz 129 TL

  • Aktivite Minderi 319 TL

  • Biberon Kurutucu 49 TL

  • Bebek Köşe Koruyucu 69 TL

  • Doğal Ahşap Bebek Tarak Seti 149 TL

  • Bebek Mama Önlüğü 69 TL

  • Baskılı Bebek Body 81,50 TL

  • Tekli Bebek Body 79 TL

  • Cam Biberon Seti 159 TL

  • Mini Cam Alıştırma Bardağı 59,50 TL

  • Emzik Kutusu 42,50 TL

  • Pipetli Bardak 139 TL

  • Akıtmaz Kulplu Bardak 109 TL

  • Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL

  • Meyve Süzgeci 62,50 TL

  • Bebek Nevresim Seti 229 TL

  • Bebek Penye Lastikli Çarşaf 99 TL

  • Bebek Alez 99 TL

  • Keçe Anne Bebek Çanta 75 TL

  • Bebek Yastık Kılıfı 59 TL

  • Bebek Dolgulu Kırlent 59 TL

  • Bebek Alt Açma Organizeri 119 TL

  • Bebek Ağız Mendili 39,50 TL

  • Deluxe Large Kutu 139 TL

  • Deluxe Large Hurç 69 TL

  • Deluxe Mini Kutu 89 TL

  • Deluxe Midi Kutu 109 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 109 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç L 89 TL

  • Vakumlu Hurç 119 TL

  • Dora Yumak 79 TL

  • Madame Coton Yumak 109 TL

  • Madame Petite Yumak 109 TL

  • İğneye İplik Geçirme Aparatı 35 TL

  • Yazma İpliği (20 g) 12,50 TL

  • Yazma İpliği (100 g) 44,50 TL

  • Penye Şal 79 TL

  • Flamlı Eşarp 79 TL

  • Yazma 79 TL

  • Fırfırlı Dikişsiz Bone 59 TL

  • Düz Dikişsiz Bone 44,50 TL

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20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

20 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

  • 16 Jant Çocuk Bisikleti 3.250 TL

  • Bisiklet Tekerlek Işığı 49 TL

  • Püsküllü Çocuk Bisiklet Elciği 99 TL

  • Çocuk Bisiklet Zili 79 TL

  • Çocuk Bisiklet Kornası 99 TL

  • Çocuk Bisikleti Sepeti 149 TL

  • Dizlik/Dirseklik Koruyucu Set 109 TL

  • Çocuk Kaskı 249 TL

  • 3D Yapboz Geometrik Şekiller 159 TL

  • Akıllı Şekiller 169 TL

  • Renkli Geometrik Şekiller 159 TL

  • Tak Çak 129 TL

  • Koordinasyon Oyunu 249 TL

  • Ahşap Bultak Yapboz 49 TL

  • Oyuncak Hava Araçları 99 TL

  • Bebek Fotoğraf Albümü 79 TL

  • Oyuncak Montessori Kirpi 169 TL

  • Eğitici Aktivite Masası 499 TL

  • Aktiviteli İlk Adım Arabam 449 TL

  • Çocuk Odası Duvar Sticker Seti 109 TL

  • Hikaye Kitapları 39 TL

  • Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti 279 TL

  • Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 2-4 Yaş 239 TL

  • Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 79 TL

  • İlk Kitaplarım 19,50 TL

  • Çocuk Odası Kitaplık 875 TL

Çocuk Odası Kitaplık 875 TL

Çocuk Odası Kitaplık 875 TL

  • Bebeğimin İlk Zeka Kartları 89 TL

  • Bebeğime İlk 100 Soru 89 TL

  • Tummy Time Zeka Kartları 129 TL

  • Manyetik Figürler 59 TL

  • Eğitici Hikaye Kitabı 799 TL

  • Sulu Oyun Matı 249 TL

  • Tablet Oyun Seti 139 TL

  • Eğitici Denge Kulesi 189 TL

  • Eğitici Kule 99 TL

  • Çıngıraklı Soft Top 99 TL

  • Oyuncak Bultak Küp 89 TL

  • Sevimli Ördek-Eğlenceli Halkalar Yuvarlanma Kulesi 109 TL

  • Çıngıraklı Yürüyüş Arkadaşım 119 TL

  • Ksilofonlu Bultak Araba 259 TL

  • Baby Çek Çek Köpek 599 TL

  • Mama Sandalye Oyuncağı Direksiyon 599 TL

  • Basmalı Tren Lokomotif 159 TL

  • Bebek Çıngırak Çeşitleri 89 TL

  • Oyuncak Pelüş Tavşan 359 TL

  • Yumurta Eşleştirme Oyunu 109 TL

  • Oyuncak İlk Televizyonum 499 TL

  • Bebek Tenis Raketi 299 TL

  • Oyuncak İlk Arabam 99 TL

  • Parmak Kukla 59 TL

  • El Kuklası 59 TL

  • Kurmalı Banyo Oyuncakları 89 TL

  • Oyuncak Sevimli Basmalı Hayvanlar 69 TL

  • Çek-Bırak Eğlenceli Otobüs 69 TL

  • Oyuncak Top Kule 89 TL

  • Banyo Oyuncakları 59 TL

  • Hışırtılı Bez Kitap 59 TL

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değirmencikızı
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