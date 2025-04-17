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İndirim Takip Edenlere: Kişisel Bakım ve Süpermarket Ürün Önerileri

etiket İndirim Takip Edenlere: Kişisel Bakım ve Süpermarket Ürün Önerileri

Derya Akalan
Derya Akalan - Onedio Üyesi
17.04.2025 - 15:37

“Bakım zamanı ama bütçem dostum olsun!” diyorsan, doğru yerdesin! Kişisel bakım ürünlerinden market reyonlarının yıldızlarına kadar her şey burada. Hem cildine, saçına güzel bir bakım yap, hem de cebini yormadan alışverişin keyfini çıkar. Çünkü biz sana sadece ürün önermiyoruz, avantajlarla dolu fiyatlar, kaçmaz kampanyalar ve bol bol fırsat sunuyoruz. Hadi, birlikte hem güzelleşelim hem de market sepetimizi akıllıca dolduralım.

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Bu içerik 17.04.2025 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

Zorlu kirler, kurumuş lekeler, yağlı tabaklar... Hepsiyle tek tek uğraşmana gerek yok. Hem yağ hem kurumuş kir tanımıyor, makineden çıkan her tabak sanki yeni alınmış gibi pırıl pırıl oluyor!

Finish Ultimate Bulaşık Makinesi Deterjanı Tableti

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Gillette Venus Bikini Bölgesi Tıraş Makinesi ve 1 Adet Başlık

Gillette Venus Bikini Bölgesi Tıraş Makinesi ve 1 Adet Başlık

Küçük ama etkili, hassas bölgelerde tam kontrol sağlıyor. Tıraş sonrası pürüzsüzlük hissi gün boyu seninle. Tatil çantalarının da favorisi!

Gillette Venus Bikini Bölgesi Tıraş Makinesi

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Selpak Tuvalet Kağıdı 12'li

Selpak Tuvalet Kağıdı 12'li

Yumuşacık dokusu ve dayanıklılığıyla banyoda konforu hissedersin. Hem cildine nazik hem de rulo rulo avantajlı. Evde her zaman lazım.

Selpak Tuvalet Kağıdı 12'li

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Oral-B iO Gentle Care Siyah Diş Fırçası Yedek Başlığı 4 Adet

Oral-B iO Gentle Care Siyah Diş Fırçası Yedek Başlığı 4 Adet

Dişlerde hassasiyet varsa tam senlik! Nazik ama etkili temizlik sağlıyor. Şık siyah tasarımı da banyoya ayrı hava katıyor. Sağlıklı gülüşler için birebir.

Oral-B iO Gentle Care Siyah Diş Fırçası Yedek Başlığı 4 Adet

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Jouis DİJİTAL Baskül Smart Bluetooth Vücut Analizi

Jouis DİJİTAL Baskül Smart Bluetooth Vücut Analizi

Sadece kilo değil, yağ oranı, su oranı ne varsa söylüyor. Telefona da bağlanınca işler iyice profesyonelleşiyor. Tartıldıkça motive eden türden!

Jouis DİJİTAL Baskül Smart Bluetooth Vücut Analizi

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Oral-B iO - 3 Pembe Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B iO - 3 Pembe Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

Pembe rengiyle kalpleri çalıyor, güçlü performansıyla da gülüşünü ışıldatıyor. Şarj ettin mi uzun süre seni yarı yolda bırakmaz! Diş fırçalamak hiç bu kadar keyifli olmamıştı.

Oral-B iO - 3 Pembe Şarjlı/Elektrikli Diş Fırçası

İndirimdeki tüm kişisel bakım ve süpermarket ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Moliendo Finest Coffee Kapsül No:5 Nespresso Uyumlu Alüminyum Kapsül

Moliendo Finest Coffee Kapsül No:5 Nespresso Uyumlu Alüminyum Kapsül

Gününe tam anlamıyla enerji katmak için ideal bir seçim. Alüminyum kapsül, kahvenden aldığın tadı bir üst seviyeye taşıyor. Bir yudumda tam aroma, her fincanda keyif! 

 Moliendo Finest Coffee Kapsül No:5 Nespresso Uyumlu Alüminyum Kapsül

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Tursilmatik Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjan

Tursilmatik Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjan

Çamaşırlarını yıkarken evin içine mis gibi leylak kokusu yayılır, tazelik her yere yayılır. Her yıkamada hem temizlik hem de doğallık dolu bir deneyim!

Tursilmatik Leylak Bahçesi Toz Çamaşır Deterjan

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Perwoll Çiçek Cazibesi Renkli 2,75L

Perwoll Çiçek Cazibesi Renkli 2,75L

Çamaşırlarını yıkarken hem renklerini koruyup hem de çiçek açmış bir bahçeye dönüşmesini sağlayan harika bir seçenek! Kumaşları nazikçe yenilerken, her yıkamada mis gibi çiçek kokusu bırakıyor.

Perwoll Çiçek Cazibesi Renkli 2,75L

İndirimdeki tüm kişisel bakım ve süpermarket ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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Versace Dylan Blue Edt 200 Ml Erkek Parfümü

Versace Dylan Blue Edt 200 Ml Erkek Parfümü

Modern erkeğin imzası: Ferah narenciye, odunsu notalar ve sofistike misk birleşimiyle kendini özel hissedeceksin. Gün boyu kalıcı etkisiyle etrafındaki herkesi etkisi altına alıyor. Zarif mavi şişesiyle hem göz alıcı hem de şık!

​Versace Dylan Blue Edt 200 Ml Erkek Parfümü

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Sensodyne Onarım ve Koruma Ekstra Ferahlık Diş Macunu

Sensodyne Onarım ve Koruma Ekstra Ferahlık Diş Macunu

Diş hassasiyetini dert etme, bu diş macunu hem onarıyor hem de ekstra ferahlık sağlıyor! Dişlerini nazikçe temizlerken uzun süreli taze bir nefes bırakıyor. Gülüşün, rahat ve ferah!

Sensodyne Onarım ve Koruma Ekstra Ferahlık Diş Macunu

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Maybelline New York Super Stay Lumi Matte Fondöten

Maybelline New York Super Stay Lumi Matte Fondöten

Cildine doğal bir ışıltı verirken, mat bitişle gün boyu taze kalmasını sağlıyor. Uzun süreli kalıcılığı ile taze makyajını saatlerce koruyor, taze ve canlı bir cilt sağlıyor.

Maybelline New York Super Stay Lumi Matte Fondöten

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Le Petit Marseillais Duş Jeli Beyaz Şeftali ve Nektarin

Le Petit Marseillais Duş Jeli Beyaz Şeftali ve Nektarin

Beyaz şeftali ve nektarinin ferahlatıcı kokusuyla duş keyfini zirveye taşıyor! Cildini nazikçe temizlerken, meyveli notalarıyla tazelenmiş hissi uyandırıyor.

Le Petit Marseillais Duş Jeli Beyaz Şeftali ve Nektarin

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Derya Akalan
Derya Akalan
Onedio Üyesi
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