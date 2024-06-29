Ev Yaşam , Elektronik , Giyim
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Haftanın Tüm İndirimleri Burada! Hepsiburada'dan Amazon'a Dikkat Çeken İndirimler ve Aktüel Katalogları
Eğer bu hafta hangi markaların indirimde olduğunu, hangi ürünlerin fiyatlarının düştüğünü merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. A101, Şok gibi perakende zincirlerinin aktüel ürünlerini, Amazon'un ve Hepsiburada'nın bu hafta indirime giren ürünlerini sizler için derledik. Bu hafta en çok satılan ürünlerini, bahar indirimlerini, nerede ne kadar indirim olduğunu görmek isteyenleri içeriğe alalım.
Bu içerik 28.06.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haftanın en çok satanlarından başlıyoruz... Geçen hafta Baymak 12000 BTU Klima, Madame Coco kaseler, Vestel Programlı Bulaşık Makinesi, Stanley The Quick Flip gibi ürünler fazlasıyla konuşuldu..
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sunduğu konfor ve şıklık ile en çok satanların başını çeken Skechers D'Lites spor ayakkabılar, günün fırsat indirimi kapsamında oldukça uygun bir fiyata indi. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Kozmetik tutkunları burada toplanıyor! Le Petit Marseillais Duş Jeli, Bioxcin Güneş Kremi, Kerastase Elixir Ultime Parlaklık Yağı gibi görünce sepetinize eklemek isteyeceğiniz, haftanın en çok satılan kozmetik ürünlerini aşağıdaki içerikte bir araya getirdik.
27 Haziran 2024 tarihinde A101'in İnternete Özel Aldın Aldın kataloğundaki Converse marka spor ayakkabılar ve iPhone 15 Pro Max bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Dyson V12 Detect Slim Dikey Süpürge, Smeg Tencere Tava ve küçük mutfak eşyaları, Karcher elektrikli süpürge vardı.
26 Haziran 2024 tarihinde yayınlanan Şok Aktüel kataloğunda, Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi ve Samsung 9000 BTU klima, bu hafta satışa sunuldu. En çok çeken ürünler arasında Philips 4K Ultra HD Smart Televizyon, Pratico Modüler Mobilyalar ve küçük mutfak eşyaları vardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gardırobunuzu yaza hazırlamak için cazip bir indirim arıyorsanız, Mango ürünlerindeki kaçırılmayacak indirim fırsatına göz atmanızı öneririz. İndirimin yıldız parçalarını aşağıda sizin için derledik.
Çılgın indirim günlerini kaçırmayın! Philips AirFryer, Xiaomi Robot Süpürge, Versace Parfüm ve daha birçok üründe cazip fırsatlar var. Aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz.
Evinin dekorasyonunu değiştirmek isteyenler için harika bir haberle geldik.. Bella Maison markasının en sevilen ürünlerinde %60'a varan indirim fırsatını kaçırmanızı istemedik. Aşağıdaki içerikte indirimin yıldız ürünlerini görebilirsiniz.
Trafikte güvenlik çok önemli! Keşke dememek için mutlaka her sürücü önlem almalı... İşini şansa bırakmak istemeyen herkesin edinmesi gereken araç içi ön arka kamera indirimdeydi. Aşağıda bulabilirsiniz.
Ziya Ayakkabı'da indirim alarmı! Şık tasarımları ile kombinlerinizi yükseltecek ayakkabılarda 2. ürün 1 TL fırsatı başladı. En şık parçaları aşağıdaki içerikte derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
21 Haziran'da başlayan en uzun gün kampanyalarını derledik. Bambi ayakkabılar, televizyonlar, Crocs terlikler, Rayban ve MiuMiu gözlükler indirimdeydi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın