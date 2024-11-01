Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Hazar Ergüçlü?
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Hadise?
Serenay Sarıkaya?
Farah Zeynep Abdullah?
Gamze Erçel?
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Mine Tugay?
Sinem Kobal?
Nazlı Sabancı?
Duygu Özaslan?
Hande Erçel?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
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