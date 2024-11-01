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Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
01.11.2024 - 15:52

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Hazar Ergüçlü?

Hazar Ergüçlü?

Hadise?

Hadise?

Serenay Sarıkaya?

Serenay Sarıkaya?

Farah Zeynep Abdullah?

Farah Zeynep Abdullah?

Gamze Erçel?

Gamze Erçel?
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Mine Tugay?

Mine Tugay?

Sinem Kobal?

Sinem Kobal?

Nazlı Sabancı?

Nazlı Sabancı?

Duygu Özaslan?

Duygu Özaslan?

Hande Erçel?

Hande Erçel?
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Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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