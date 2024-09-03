Güzel Aşklar Diyarı'na Geri Sayım Başladı! Kapadokya'yı Hiç Böyle Görmediniz

Özgürlüğüne düşkün inatçı bir kadın ile aile bağları çok güçlü bir erkeğin entrikalarla dolu imkânsız aşkını konu alan “Güzel Aşklar Diyarı”na geri sayım başladı. Kapadokya’nın eşsiz doğasında çekimleri devam eden dizinin ilk tanıtım filmi yayınlandı. Büyük ilgi gören fragman, hareketli sahneleri ve büyüleyici çekimleriyle görsel bir şölenin işaretini verdi.