Gürcistan'daki Kayak Merkezinde 12 Kişi Hayatını Kaybetti: Sebebi Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Gürcistan'daki Kayak Merkezinde 12 Kişi Hayatını Kaybetti: Sebebi Karbonmonoksit Zehirlenmesi
Gürcistan'daki bir kayak merkezinde korkunç dakikalar yaşandı. 12 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı acı bir şekilde can verdi. Polisten yapılan ilk açıklamaya göre, ölü vatandaşlarda herhangi bir şiddet izine rastlanmadı. Olayın gaz zehirlenmesinden meydana geldiği ve kaza olarak sınıflandırıldığı açıklandı.
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Gürcistan'daki bir kayak merkezinde can pazarı yaşandı.
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Kayak yapmak için tatil merkezine giden 11'i yabancı, 1'i Gürcü 12 kişi zehirlenerek can verdi.
Karbonmonoksit gazının ise elektrikler gittikten sonra devreye giren jeneratörün ardından sızdığı tahmin ediliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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