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Gürcistan'daki Kayak Merkezinde 12 Kişi Hayatını Kaybetti: Sebebi Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Gürcistan'daki Kayak Merkezinde 12 Kişi Hayatını Kaybetti: Sebebi Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 17:22

Gürcistan'daki bir kayak merkezinde korkunç dakikalar yaşandı. 12 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı acı bir şekilde can verdi. Polisten yapılan ilk açıklamaya göre, ölü vatandaşlarda herhangi bir şiddet izine rastlanmadı. Olayın gaz zehirlenmesinden meydana geldiği ve kaza olarak sınıflandırıldığı açıklandı.

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Gürcistan'daki bir kayak merkezinde can pazarı yaşandı.

Gürcistan'daki bir kayak merkezinde can pazarı yaşandı.

T24'ün aktardığı habere göre, Gürcistan'da bulunan bir kayak merkezinde gaz sızıntısı meydana geldi. Gazdan etkilenen 12 kişi hayatını kaybetti.

Kayak yapmak için tatil merkezine giden 11'i yabancı, 1'i Gürcü 12 kişi zehirlenerek can verdi.

Kayak yapmak için tatil merkezine giden 11'i yabancı, 1'i Gürcü 12 kişi zehirlenerek can verdi.

Polis, olayın kaza gibi göründüğü bilgisini aktardı. 12 vatandaşın cansız bedenlerinde herhangi bir cinayet bulgusuna rastlanmadı.

Karbonmonoksit gazının ise elektrikler gittikten sonra devreye giren jeneratörün ardından sızdığı tahmin ediliyor.

Karbonmonoksit gazının ise elektrikler gittikten sonra devreye giren jeneratörün ardından sızdığı tahmin ediliyor.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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