Gülden Mat Şakir Kimdir? Tuğgeneral Gülden Mat Şakir Hangi Görevlerde Bulundu, Kaç Yaşında?
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar 30 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2024 yılında Türk Jandarma tarihinde bir ilke imza atarak il jandarma komutanlığına atanan ilk kadın olan Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi etti. Vatandaşlar ise Gülden Mat Şakir'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Gülden Mat Şakir kimdir? Gülden Mat Şakir hangi görevlerde yer aldı?
İşte, detaylar...
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Gülden Mat Şakir Kimdir?
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Gülden Mat Şakir'in Kariyer Hayatı: Bugüne Kadar Hangi Görevlerde Yer Aldı?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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