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Gülden Mat Şakir Kimdir? Tuğgeneral Gülden Mat Şakir Hangi Görevlerde Bulundu, Kaç Yaşında?

Gülden Mat Şakir Kimdir? Tuğgeneral Gülden Mat Şakir Hangi Görevlerde Bulundu, Kaç Yaşında?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2025 - 15:00

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin atamalar 30 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2024 yılında Türk Jandarma tarihinde bir ilke imza atarak il jandarma komutanlığına atanan ilk kadın olan Gülden Mat Şakir, tuğgeneralliğe terfi etti. Vatandaşlar ise Gülden Mat Şakir'in kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Gülden Mat Şakir kimdir? Gülden Mat Şakir hangi görevlerde yer aldı? 

İşte, detaylar...

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Gülden Mat Şakir Kimdir?

Gülden Mat Şakir Kimdir?

Türk Jandarma teşkilatında yıllardır farklı görevlerde bulunan deneyimli subay Gülden Mat Şakir, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce 16 Ağustos 2024'te Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan Şakir, Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi ederek meslek hayatında bir başarıya daha imza attı. 

Gülden Mat Şakir Kaç Yaşındadır?

Türk Jandarma tarihinde ilk kadın il jandarma komutanı ünvanı sahibi olan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi eden Gülden Mat Şakir'in doğum tarihi, doğum yeri ve memleketine ilişkin bilgiler ise resmi kaynaklarda yer almamaktadır. 

Gülden Mat Şakir Aslen Nereli?

Gülden Mat Şakir'in yaşı gibi, aslen nereli olduğuna dair de net bir bilgi dijital platformlarda bulunmamaktadır.

Gülden Mat Şakir'in Kariyer Hayatı: Bugüne Kadar Hangi Görevlerde Yer Aldı?

Gülden Mat Şakir'in Kariyer Hayatı: Bugüne Kadar Hangi Görevlerde Yer Aldı?

Jandarma teşkilatına yıllarını veren Gülden Mat Şakir, 16 Ağustos 2024 tarihinde 2024/275 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çankırı İl Jandarma Komutanı atandı. Bu görev ile Türk Jandarma tarihinde bir ilke imza atan Şakir, bir ilçenin il jandarma komutanlığına getirilen ilk kadın subay oldu. 

Gülden Mat Şakir Tuğgeneralliğe Terfi Etti

30 Temmuz 2025 tarihinde ise Gülden Mat Şakir, bir başarıya daha imza attı. İl Jandarma Komutanlığına atanan tuğgeneral olarak adından söz ettirdi. 

Şakir, Resmi Gazete'de yayımlanan 2025/293 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni görevine başladı. Aynı kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığına da atandı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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