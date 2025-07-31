Gülden Mat Şakir Kimdir? Tuğgeneral Gülden Mat Şakir Hangi Görevlerde Bulundu, Kaç Yaşında?

Türk Jandarma teşkilatında yıllardır farklı görevlerde bulunan deneyimli subay Gülden Mat Şakir, başarılarıyla adından söz ettiriyor. Daha önce 16 Ağustos 2024'te Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan Şakir, Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi ederek meslek hayatında bir başarıya daha imza attı.

Gülden Mat Şakir Kaç Yaşındadır?

Türk Jandarma tarihinde ilk kadın il jandarma komutanı ünvanı sahibi olan ve Cumhurbaşkanı Kararı ile tuğgeneralliğe terfi eden Gülden Mat Şakir'in doğum tarihi, doğum yeri ve memleketine ilişkin bilgiler ise resmi kaynaklarda yer almamaktadır.

Gülden Mat Şakir Aslen Nereli?

Gülden Mat Şakir'in yaşı gibi, aslen nereli olduğuna dair de net bir bilgi dijital platformlarda bulunmamaktadır.