Gözlerindeki Yorgunluğu Alacak Bakımı Söylüyoruz!
Gözlerindeki Yorgunluğu Alacak Bakımı Söylüyoruz!
Gözlerin her şeyi görür, ama bazen kendi ihtiyaçlarını göz ardı eder. Bakıma mı ihtiyaçları var? Endişelenme, biz buradayız! Bu testle gözlerinin ihtiyacı olan bakımı keşfetmeye ne dersin? Gözlerinle konuşmaya hazır mısın?
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1. Gün içinde ne kadar bilgisayar veya telefon ekranına bakıyorsun?
2. Peki, uyandığında gözlerin nasıl hissediyor?
3. Uykunu nasıl tanımlarsın?
4. Gözlerinin yorgun olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?
5. Gözlerini dinlendirmek için hangi sıklıkta ara veriyorsun?
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6. Göz sağlığını korumak için güneş gözlüğü kullanır mısın?
7. Göz sağlığını korumak için beslenmende hangi gıdalara dikkat edersin?
8. Göz çevresi bakımında doğal yöntemleri mi yoksa kozmetik ürünleri mi tercih edersin?
9. Son olarak, sabahları uyandığında gözlerinizi canlandırmak için ne yaparsın?
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