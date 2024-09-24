Gözlemlerinize Göre Çocuğunuz Beyninin Hangi Tarafını Kullanıyor?

Gözlemlerine göre çocuğun, beyninin sol tarafını daha baskın olarak kullanıyor. Bu sebeple onun pratik ve mantıksal yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bilişsel zekaya sahip bireyler; sebep sonuç ilişkisi kurma, matematiksel işlemler, dil edinimi gibi konularda başarı gösterir. Bu kişiler pragmatik ve mantıksallardır; Garantici, tutumlu, dakik, kararlı ve serinkanlılardır. İhtimallere yer vermez, sonuç odaklıdırlar. Olayların sıcaklığına göre hareket etmektense önce artılarını ve eksilerini tartarlar. Bilimsel ve akademik başarılar sol beynin ürünüdür, bu nedenle başarı çocuğun için kaçınılmaz!