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Gözlemlerinize Göre Çocuğunuz Beyninin Hangi Tarafını Kullanıyor?

etiket Gözlemlerinize Göre Çocuğunuz Beyninin Hangi Tarafını Kullanıyor?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.09.2024 - 20:44

Beynimiz sağ ve sol yarım kürelerden oluşur ve her biri farklı işlevlere sahiptir. Bu kısa test, çocuğunuzun hangi beyin yarım küresini daha fazla kullandığını gözlemlerinizden yola çıkarak belirlemenize yardımcı olacaktır. 

Hazırsanız başlayalım👇

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Çocuğun yazı yazarken hangi elini kullanıyor?

2. Peki, hangi tip sporu yapmaktan daha çok hoşlanıyor?

3. Çocuğunuzun yaratıcı düşünme yeteneğini nasıl değerlendirirsiniz?

4. Çocuğunuz bir hikaye okurken veya anlatırken detaylara mı dikkat eder, yoksa genel öyküye mi odaklanır?

5. Küçük bir deneme yapmalı :) Parmaklarını iç içe geçecek şekilde avuçlarını birleştirdiğinde sağ başparmağı üstte mi kalıyor, altta mı?

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6. Söyle bakalım, çocuğunun sanata yatkınlığı var mı?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Çocuğunuz yeni kelimeleri ne kadar hızlı öğrenir ve kullanır?

8. Son olarak, çocuğunuzun sayılarla arası nasıl?

Sol beyin daha çok baskın!

Gözlemlerine göre çocuğun, beyninin sol tarafını daha baskın olarak kullanıyor. Bu sebeple onun pratik ve mantıksal yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Bilişsel zekaya sahip bireyler; sebep sonuç ilişkisi kurma, matematiksel işlemler, dil edinimi gibi konularda başarı gösterir. Bu kişiler pragmatik ve mantıksallardır; Garantici, tutumlu, dakik, kararlı ve serinkanlılardır. İhtimallere yer vermez, sonuç odaklıdırlar. Olayların sıcaklığına göre hareket etmektense önce artılarını ve eksilerini tartarlar. Bilimsel ve akademik başarılar sol beynin ürünüdür, bu nedenle başarı çocuğun için kaçınılmaz!

Sağ beyin daha çok baskın!

Gözlemlerine göre çocuğun, beyninin sağ tarafını daha baskın olarak kullanıyor. Bu sebeple onun duygusal yapısı dikkat çekici diyebiliriz. Duygusal zekaya sahip kişiler duygularıyla ve sezgileriyle hareket etmeyi tercih eder. Detaylara önem verir, deneyim ve keşif konularına yatkınlık gösterirler. Sanatla veya yaratıcı işlerle ilgilenir, maceranın ve tutkunun peşinden giderler. Empati yetenekleri oldukça kuvvetlidir. His, şefkat, duygusallık ve mutluluk gibi hislerin bütünü ve sanatsal konular beynin sağ lobunda gerçekleşir. Yani sağ beyin insanı insan yapan özellikleri taşır!

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