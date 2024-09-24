Gözlemlerinize Göre Çocuğunuz Beyninin Hangi Tarafını Kullanıyor?
Gözlemlerinize Göre Çocuğunuz Beyninin Hangi Tarafını Kullanıyor?
Beynimiz sağ ve sol yarım kürelerden oluşur ve her biri farklı işlevlere sahiptir. Bu kısa test, çocuğunuzun hangi beyin yarım küresini daha fazla kullandığını gözlemlerinizden yola çıkarak belirlemenize yardımcı olacaktır.
Hazırsanız başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Çocuğun yazı yazarken hangi elini kullanıyor?
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2. Peki, hangi tip sporu yapmaktan daha çok hoşlanıyor?
3. Çocuğunuzun yaratıcı düşünme yeteneğini nasıl değerlendirirsiniz?
4. Çocuğunuz bir hikaye okurken veya anlatırken detaylara mı dikkat eder, yoksa genel öyküye mi odaklanır?
5. Küçük bir deneme yapmalı :) Parmaklarını iç içe geçecek şekilde avuçlarını birleştirdiğinde sağ başparmağı üstte mi kalıyor, altta mı?
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