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Görünce Gözlerinizin Fal Taşı Gibi Açılacağı Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Görünce Gözlerinizin Fal Taşı Gibi Açılacağı Birbirinden İlginç Fotoğraflar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 15:31

Bugünkü içeriğimizde, sizleri çok şaşırtacak birbirinden ilginç fotoğrafları derledik. Umarım gördükleriniz hoşunuza gider. En ilginç maddeleri yorumlarda bekliyoruz.

Kaynak

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/daves4/fun-f...
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1. Doğada büyümekte olan bir fıstık böyle gözüküyor.

1. Doğada büyümekte olan bir fıstık böyle gözüküyor.

2. Barajlarda birçok insan şapkasını kaybettiği için barajın sonunda bir şapka mezarlığı bulunuyor.

2. Barajlarda birçok insan şapkasını kaybettiği için barajın sonunda bir şapka mezarlığı bulunuyor.

3. 1980'de patlamadan önce Amerika'daki St. Helens Dağı böyle gözükmekteydi.

3. 1980'de patlamadan önce Amerika'daki St. Helens Dağı böyle gözükmekteydi.

4. Patlama sonrasıysa böyle gözüküyor.

4. Patlama sonrasıysa böyle gözüküyor.

5. 1960'lı yıllarda uçakların ekonomi sınıfı böyle gözükürdü.

5. 1960'lı yıllarda uçakların ekonomi sınıfı böyle gözükürdü.
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6. Bir Amerikan bozuk parasının içi böyle gözükür.

6. Bir Amerikan bozuk parasının içi böyle gözükür.

7. Kambur Balinaların arkası böyle gözüküyor.

7. Kambur Balinaların arkası böyle gözüküyor.

8. Redwood ağacı olarak bilinen bu ağaç türü kelimenin tam anlamıyla kocaman!

8. Redwood ağacı olarak bilinen bu ağaç türü kelimenin tam anlamıyla kocaman!

9. Bazı işlerde kamerası olan telefon taşımanıza izin vermezler. İşte kamerası olmayan bir iPhone.

9. Bazı işlerde kamerası olan telefon taşımanıza izin vermezler. İşte kamerası olmayan bir iPhone.

10. Devekuşu yumurtasına kıyasla sinek kuşu yumurtası böyle görünür.

10. Devekuşu yumurtasına kıyasla sinek kuşu yumurtası böyle görünür.
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11. Özgürlük Heykeli arkadan böyle gözüküyor.

11. Özgürlük Heykeli arkadan böyle gözüküyor.

12. 1912 yılında birinci sınıf bir gemi kabineti böyle gözüküyordu.

12. 1912 yılında birinci sınıf bir gemi kabineti böyle gözüküyordu.

13. Bazı ülkelerde plastik paketlerde yağ satın alabiliyorsunuz.

13. Bazı ülkelerde plastik paketlerde yağ satın alabiliyorsunuz.

14. Avakadoların çekirdeği ise bazen minnacık olabiliyor.

14. Avakadoların çekirdeği ise bazen minnacık olabiliyor.

15. İşte bir Güneş Balığı!

15. İşte bir Güneş Balığı!
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16. Bu da Güneş Balığı'nın iskeleti.

16. Bu da Güneş Balığı'nın iskeleti.

17. Penguenlerse böyle gözüküyor.

17. Penguenlerse böyle gözüküyor.

18. Uzun ve düz bir merdiven böyle gözüküyor.

18. Uzun ve düz bir merdiven böyle gözüküyor.

19. Bu da kaskların gerçekten işe yaradığının kanıtı. Sürücü hayatta kalmayı başardı!

19. Bu da kaskların gerçekten işe yaradığının kanıtı. Sürücü hayatta kalmayı başardı!

20. Bir içecek makinesinin içi böyle gözüküyor.

20. Bir içecek makinesinin içi böyle gözüküyor.
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21. Sadece Teksas bile Avrupa'yı minicik göstermeye yetiyor.

21. Sadece Teksas bile Avrupa'yı minicik göstermeye yetiyor.

22. Son olarak, Fuji Dağı'nın tepesinde otomatlar var!

22. Son olarak, Fuji Dağı'nın tepesinde otomatlar var!

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