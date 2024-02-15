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Görme Engelli Kadının Kaldırıma Bırakılan Araç Yüzünden Yaşadığı Zor Anlara İsyan Edeceksiniz

Görme Engelli Kadının Kaldırıma Bırakılan Araç Yüzünden Yaşadığı Zor Anlara İsyan Edeceksiniz

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 11:59

Görünüşe göre kaldırımlar birileri tarafından hala otopark ile karıştırılıyor. Hakkı olan yolda yardımcı bastonu ile ilerleyen görme engelli bir kadının yaşadığı zorluk ise hepimizi isyan ettirdi.

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Şehir yaşamının en temel kurallarından biri de araçların yolda, yayaların kaldırımdan yürümesidir ancak maalesef kaldırımlar yayalar ile birlikte dükkanlara ve araçlara da aitmiş gibi görünüyor.

Şehir yaşamının en temel kurallarından biri de araçların yolda, yayaların kaldırımdan yürümesidir ancak maalesef kaldırımlar yayalar ile birlikte dükkanlara ve araçlara da aitmiş gibi görünüyor.

Kaldırıma masa-sandalye atan esnaftan trafikten kurtulmak için motorla yaya yoluna dalana, hatta kaldırımları park yeri niyetine kullanan sürücülere kadar maalesef uğraşacak çok fazla meselemiz var.

Engelli yolundan ilerleyen bir görme engelli vatandaşın kaldırıma park eden araçla imtihanı ise bencilce yapılan bir eylemin başkalarının hayatını nasıl zorlaştırdığını göstererek hepimizi isyan ettirdi. ⚠️Dikkat video küfür içermektedir⚠️

Görüntülerin ardından ise pek çok kişi bu bencilliğe haliyle isyan etti.

Görüntülerin ardından ise pek çok kişi bu bencilliğe haliyle isyan etti.
twitter.com

O bölgede okuyan bir öğrenci ise bu durumun sıklıkla yaşandığını dile getirdi.

O bölgede okuyan bir öğrenci ise bu durumun sıklıkla yaşandığını dile getirdi.
twitter.com

Durum maalesef yalnızca Ankara'da değil, neredeyse tüm Türkiye'de böyle.

Durum maalesef yalnızca Ankara'da değil, neredeyse tüm Türkiye'de böyle.
twitter.com
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Yayaların yolda, araçların kaldırımda olduğu görüntülerden bir an önce kurtulmak dileğiyle...

Yayaların yolda, araçların kaldırımda olduğu görüntülerden bir an önce kurtulmak dileğiyle...

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mamamia

Türkiye'nin her yerinde karşılaşılan bı sorun, kaldırıma park edilen her arabanın dibinden bebek arabasıyla geçerken yanlışlıkla çizmek istiyorum.

Erkin esenn

Keşke kasıtlı çizsen, bu ülkede birinin arabasını çizme komple sülalesini öldür, mesela karşılıklı kaza yaparlar, kimseye bişey oldu mu diye bakmazlar arabal... Devamını Gör