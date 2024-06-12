Gökyüzünde İnanılmaz Deneyim! Uçan Balona Kaydırak Bağlayıp Atladılar

Yasmin Xavier isimli kadının uçan balona kaykay sistemi kurduktan sonra gökyüzüne daldığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyal medyada çektiği ekstrem videolarla bilinen Yasmin Xavier isimli kadının yeni videosu sosyal medyada gündem oldu.
Arkadaşlarıyla birlikte bir uçan balona kaydırak bağlayan Xavier, arkadaşıyla birlikte kadıktan sonra binlerce metre yükseklikten dalış yaptı.
Nefes kesen görüntülerin oluştuğu anlar 360 derece kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o görüntüler; 📹
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