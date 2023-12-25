Gökyüzünde Efsanevi Şölen: 1499 Drone ile Yapılan Gösteri İki Guinness Rekoru Kırdı
Gökyüzünde Efsanevi Şölen: 1499 Drone ile Yapılan Gösteri İki Guinness Rekoru Kırdı
Sky Elements firması, yüzlerce drone kullanarak gerçekleştirdiği etkileyici bir ışık şovuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Şov günü bir dronenin arızalanması küçük bir aksilik yaratsa da bu durum şovun görkemini azaltmadı. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son yıllarda drone teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte ışık şovları da yeni bir boyut kazandı.
Bu gelişmelerden biri de ABD'li firma Sky Elements tarafından gerçekleştirilen etkileyici bir Noel kutlaması oldu.
Teksas, North Richland Tepesi'nde düzenlenen bu etkinlik yaklaşık 2000 kişinin katılımıyla ve Guinness gözlemcilerinin de yer aldığı bir ortamda gerçekleşti.
Etkinlikte Fındıkkıran balesinden bir balerin figürü ve kar yağarken bir pencerenin önündeki çam ağacı görüntüsü oluşturuldu.
Bu iki görüntü "havada oluşturulmuş en büyük kurgusal karakter görüntüsü" ve "drone kullanılarak oluşturulmuş en büyük görüntü" olarak Guinness Rekorlarına geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu rekorlar için planlanan 1500 droneden biri teknik bir sorun nedeniyle havalanamadı ancak bu, görsel şovun etkileyiciliğini azaltmadı.
Bu gösteride kullanılan 1499 drone, LED ışıklarıyla aydınlatılmış ve önceden belirlenmiş rotaları takip ederek bu muhteşem görüntüleri ortaya çıkardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın