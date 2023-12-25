Gökyüzünde Efsanevi Şölen: 1499 Drone ile Yapılan Gösteri İki Guinness Rekoru Kırdı

Sky Elements firması, yüzlerce drone kullanarak gerçekleştirdiği etkileyici bir ışık şovuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Şov günü bir dronenin arızalanması küçük bir aksilik yaratsa da bu durum şovun görkemini azaltmadı. Detaylar içerikte. 👇

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