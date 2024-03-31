Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Genel Seçimin Başarılı Firmalarından Betimar Büyükşehir Anketini Açıkladı

Genel Seçimin Başarılı Firmalarından Betimar Büyükşehir Anketini Açıkladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.03.2024 - 19:12

2023 Genel Seçimleri tanıdık anket firmalarının başarısız olduğu seçimlerin başında geliyor. Ancak birkaç firma Erdoğan'ın kazanacağını tahmin ederek aradan sıyrıldı. Geçtiğimiz günlerde açıkladıkları üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Adana gibi beş büyük kent için çalışmalarını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Adana'da CHP adayı Zeydan Karalar önde.

Adana'da CHP adayı Zeydan Karalar önde.

Eskişehir'de CHP'li Ayşe Ünlüce rakibine fark atmış durumda.

Eskişehir'de CHP'li Ayşe Ünlüce rakibine fark atmış durumda.

İzmir'de ise Cemil Tugay ve Hamza Dağ arasında kafa kafaya bir yarış var.

İzmir'de ise Cemil Tugay ve Hamza Dağ arasında kafa kafaya bir yarış var.

Ankara'da Mansur Yavaş tarihi fark açmış görünüyor.

Ankara'da Mansur Yavaş tarihi fark açmış görünüyor.

İstanbul'da ise Murat Kurum Ekrem İmamoğlu düellosunun kazananı mevcut başkan.

İstanbul'da ise Murat Kurum Ekrem İmamoğlu düellosunun kazananı mevcut başkan.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?