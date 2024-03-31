Genel Seçimin Başarılı Firmalarından Betimar Büyükşehir Anketini Açıkladı
Genel Seçimin Başarılı Firmalarından Betimar Büyükşehir Anketini Açıkladı
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Adana'da CHP adayı Zeydan Karalar önde.
Eskişehir'de CHP'li Ayşe Ünlüce rakibine fark atmış durumda.
İzmir'de ise Cemil Tugay ve Hamza Dağ arasında kafa kafaya bir yarış var.
Ankara'da Mansur Yavaş tarihi fark açmış görünüyor.
İstanbul'da ise Murat Kurum Ekrem İmamoğlu düellosunun kazananı mevcut başkan.
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