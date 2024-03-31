Genel Seçimin Başarılı Firmalarından Betimar Büyükşehir Anketini Açıkladı

2023 Genel Seçimleri tanıdık anket firmalarının başarısız olduğu seçimlerin başında geliyor. Ancak birkaç firma Erdoğan'ın kazanacağını tahmin ederek aradan sıyrıldı. Geçtiğimiz günlerde açıkladıkları üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Adana gibi beş büyük kent için çalışmalarını açıkladı.