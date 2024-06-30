Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Kansas City, ABD.
2. Black Canyon, Colorado, ABD.
3. 191 yaşındaki Jonathan the Turtle.
4. South Bridge, Edinburgh.
5. Taywan'da unutulmuş bir dağ kasabası.
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6. Lodz, Polonya.
7. Cleveland, Ohio, ABD.
8. Saddleworth, İngiltere.
9. Warsaw, Polonya.
10. Grundtwigs Kirke, Kopenhagen.
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11. The Wrigley Binası, Chicago, ABD.
12. Stravropoleos Klisesi, Romanya.
13. Marszałkowska Sokağı, Polonya.
14. Romonya'nın Campulung-Muscel kasabası.
15. Guadalajara, Meksika.
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