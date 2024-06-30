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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 19:01

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

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1. Kansas City, ABD.

1. Kansas City, ABD.

2. Black Canyon, Colorado, ABD.

2. Black Canyon, Colorado, ABD.

3. 191 yaşındaki Jonathan the Turtle.

3. 191 yaşındaki Jonathan the Turtle.

4. South Bridge, Edinburgh.

4. South Bridge, Edinburgh.

5. Taywan'da unutulmuş bir dağ kasabası.

5. Taywan'da unutulmuş bir dağ kasabası.
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6. Lodz, Polonya.

6. Lodz, Polonya.

7. Cleveland, Ohio, ABD.

7. Cleveland, Ohio, ABD.

8. Saddleworth, İngiltere.

8. Saddleworth, İngiltere.

1950'ler ve günümüz.

9. Warsaw, Polonya.

9. Warsaw, Polonya.

10. Grundtwigs Kirke, Kopenhagen.

10. Grundtwigs Kirke, Kopenhagen.
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11. The Wrigley Binası, Chicago, ABD.

11. The Wrigley Binası, Chicago, ABD.

12. Stravropoleos Klisesi, Romanya.

12. Stravropoleos Klisesi, Romanya.

1868 ve günümüz.

13. Marszałkowska Sokağı, Polonya.

13. Marszałkowska Sokağı, Polonya.

1939 ve 2018

14. Romonya'nın Campulung-Muscel kasabası.

14. Romonya'nın Campulung-Muscel kasabası.

1875 ve günümüz.

15. Guadalajara, Meksika.

15. Guadalajara, Meksika.

1960'lar ve 2020

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