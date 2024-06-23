Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İngiltere'den 1800'lü yıllarda ve bugün bir sokak.
2. Berlin Kreuzberg'da bir bisiklet sürüşü.
3. 1892 yılında Chichen Itza ve bugün.
4. Birinci Dünya Savaşı'ndan bir kare.
5. Bishan Parkı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Utrecht, Netherland.
7. 20 yıl arayla Moskova.
8. Çok da değişmemiş bir İngiliz sokağı.
9. Maui'deki bir Banyan ağacı.
10. New York'un Flatiron Binası.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hiroşima'nın patlama sonrası hayattta kalan sayılı binalarından birisi olan Atomic Bomb Dome'u.
12. İngiltere'nin Durham şehrinde faşist parti binası günümüzde bir pizza dükkanı.
13. Sadece 8 yıl arayla Gürcistan'ın Batumi şehri.
14. 100 yıl arayla San Fransico, Kaliforniya.
15. Los Angeles'ın ilk günleri ve bugün.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın