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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 17:01

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. İngiltere'den 1800'lü yıllarda ve bugün bir sokak.

1. İngiltere'den 1800'lü yıllarda ve bugün bir sokak.

2. Berlin Kreuzberg'da bir bisiklet sürüşü.

2. Berlin Kreuzberg'da bir bisiklet sürüşü.

3. 1892 yılında Chichen Itza ve bugün.

3. 1892 yılında Chichen Itza ve bugün.

4. Birinci Dünya Savaşı'ndan bir kare.

4. Birinci Dünya Savaşı'ndan bir kare.

5. Bishan Parkı.

5. Bishan Parkı.

1988 ve 2020

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6. Utrecht, Netherland.

6. Utrecht, Netherland.

1982 ve 2020

7. 20 yıl arayla Moskova.

7. 20 yıl arayla Moskova.

8. Çok da değişmemiş bir İngiliz sokağı.

8. Çok da değişmemiş bir İngiliz sokağı.

Arada 100 yıl var!

9. Maui'deki bir Banyan ağacı.

9. Maui'deki bir Banyan ağacı.

Neredeyse 100 yıl arayla.

10. New York'un Flatiron Binası.

10. New York'un Flatiron Binası.
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11. Hiroşima'nın patlama sonrası hayattta kalan sayılı binalarından birisi olan Atomic Bomb Dome'u.

11. Hiroşima'nın patlama sonrası hayattta kalan sayılı binalarından birisi olan Atomic Bomb Dome'u.

75 yıl sonra.

12. İngiltere'nin Durham şehrinde faşist parti binası günümüzde bir pizza dükkanı.

12. İngiltere'nin Durham şehrinde faşist parti binası günümüzde bir pizza dükkanı.

1934 ve 2020

13. Sadece 8 yıl arayla Gürcistan'ın Batumi şehri.

13. Sadece 8 yıl arayla Gürcistan'ın Batumi şehri.

14. 100 yıl arayla San Fransico, Kaliforniya.

14. 100 yıl arayla San Fransico, Kaliforniya.

15. Los Angeles'ın ilk günleri ve bugün.

15. Los Angeles'ın ilk günleri ve bugün.

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