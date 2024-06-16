Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. İstanbul, Türkiye.
2. Jakarta, Endonezya.
3. Melbourne, Avustralya.
4. New York, ABD.
5. Kuala Lumpur, Malezya.
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6. Chicago, ABD.
7. Şanghay, Çin.
8. Los Angeles, ABD.
9. San Francisco, ABD.
10. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.
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11. Long Beach, ABD.
12. Macau, Çin.
13. Hong Kong, Çin.
14. Kuala Lumpur, Malezya.
15. Tokyo, Japonya.
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Japonya'yı tebrik ediyorum, arkadaki iki katlı çatılı ev hala duruyor