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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 13:01

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. İstanbul, Türkiye.

1. İstanbul, Türkiye.
www.boredpanda.com

2. Jakarta, Endonezya.

2. Jakarta, Endonezya.
www.boredpanda.com

3. Melbourne, Avustralya.

3. Melbourne, Avustralya.
www.boredpanda.com

4. New York, ABD.

4. New York, ABD.
www.boredpanda.com

5. Kuala Lumpur, Malezya.

5. Kuala Lumpur, Malezya.
www.boredpanda.com
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6. Chicago, ABD.

6. Chicago, ABD.
www.boredpanda.com

7. Şanghay, Çin.

7. Şanghay, Çin.
www.boredpanda.com

8. Los Angeles, ABD.

8. Los Angeles, ABD.
www.boredpanda.com

9. San Francisco, ABD.

9. San Francisco, ABD.
www.boredpanda.com

10. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

10. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.
www.boredpanda.com
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11. Long Beach, ABD.

11. Long Beach, ABD.
www.boredpanda.com

12. Macau, Çin.

12. Macau, Çin.
www.boredpanda.com

13. Hong Kong, Çin.

13. Hong Kong, Çin.
www.boredpanda.com

14. Kuala Lumpur, Malezya.

14. Kuala Lumpur, Malezya.
www.boredpanda.com

15. Tokyo, Japonya.

15. Tokyo, Japonya.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Turgut Güler

Japonya'yı tebrik ediyorum, arkadaki iki katlı çatılı ev hala duruyor