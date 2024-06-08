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Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Geçmişten Günümüze Kadar Çok Değişmiş Bu 15 Yerin Fotoğrafı Sizi Adeta Büyüleyecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 08:01

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 10 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

1. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.
www.boredpanda.com

2. Seul, Güney Kore.

2. Seul, Güney Kore.
www.boredpanda.com

3. Vilnius, Litvanya.

3. Vilnius, Litvanya.
www.boredpanda.com

4. Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri.

4. Abu Dhabi, Birleşik Arap Emirlikleri.
www.boredpanda.com

5. Singapur.

5. Singapur.
www.boredpanda.com
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6. Tokyo, Japonya.

6. Tokyo, Japonya.
www.boredpanda.com

7. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

7. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.
www.boredpanda.com

8. Rio De Janeiro, Brezilya.

8. Rio De Janeiro, Brezilya.
www.boredpanda.com

9. Sidney, Avusturya.

9. Sidney, Avusturya.
www.boredpanda.com

10. Shenzen, Çin.

10. Shenzen, Çin.
www.boredpanda.com
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11. Fortaleza, Brezilya.

11. Fortaleza, Brezilya.
www.boredpanda.com

12. Bangkok, Tayland.

12. Bangkok, Tayland.
www.boredpanda.com

13. Athena, Yunanistan.

13. Athena, Yunanistan.
www.boredpanda.com

14. Toronto, Kanada.

14. Toronto, Kanada.
www.boredpanda.com

15. Berlin, Almanya.

15. Berlin, Almanya.
www.boredpanda.com

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