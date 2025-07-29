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Gazeteci Cem Küçük’ün Acı Günü: Babası Fındık Bahçesinde Ölü Olarak Bulundu

Gazeteci Cem Küçük’ün Acı Günü: Babası Fındık Bahçesinde Ölü Olarak Bulundu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 01:08

Gazeteci Cem Küçük’ün babası 74 yaşındaki Erdal Küçük Zonguldak’taki fındık bahçesinde ölü olarak bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Küçük’ün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

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Gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük hayatını kaybetti.

Gazeteci Cem Küçük’ün babası Erdal Küçük hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen 74 yaşındaki Erdal Küçük’ün Zonguldak’taki fındık bahçesinde vefat ettiği öğrenildi. 

Baba Küçük'ün cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan otopsi sonrasında kesin ölüm nedeni belli olacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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