Futbol Yorumcusundan Bomba Veda Açıklaması: “Icardi’nin Galatasaray’da Son Maçları”

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2026 - 16:49

Futbol yorumcusu İlker Yağcıoğlu, TRT Spor ekranlarında bomba veda açıklamasında bulundu. Göztepe-Galatasaray maçına değinen Yağcıoğlu, Yağcıoğlu, Mauro Icardi’nin Galatasaray’da son maçları olacağını ileri sürdü. Öte yandan sezon sonuna dikkat çeken Yağcıoğlu, “4 puanlık avantaj Galatasaray adına kalan haftalarda büyük bir avantaj. Bu maçlardan bir tanesi ikinci sıradaki Fenerbahçe'yle ama beraberlik dahi o maçta Galatasaray'ın işine yarayacak. Sezonun kırılma anı yine derbi olacak” dedi.

Icardi Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Göztepe-Galatasaray deplasmanını değerlendirdi. TRT Spor yorumcusu Yağcıoğlu, Galatasaray için flaş veda açıklamasında bulundu. İlker Yağcıoğlu, Mauro Icardi’nin Galatasaray’dan ayrılabileceğini ileri sürerek, 'Icardi'nin Galatasaray'da artık herhalde son maçları. O çok net belli oldu” dedi. 

Barış Alper Yılmaz’ın maçta etkili performans sergilediğini ifade eden Yağcıoğlu, “Maçın ilk 45 dakikası epey bir hırpaladı ki kolay değildir, Göztepe'nin güçlü bir savunması var, onlarla vermiş olduğu mücadele önemliydi. Sane futbol oynamayı özlemiş dedik, o da ilk 45 dakika çok iyi oynadı. Galatasaray'da birkaç tane oyuncu iyi oynayınca zaten maçı çevirmeyi becerebiliyor. Bu akşam da öyle bir maç oldu. İlk devre kolay ama ikinci devresi ecel terleri döktükleri bir maç. Hepsi bir tarafa önemli olan kazanmaktı” diye konuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi şampiyonluk kaderini belirleyecek.

Şampiyonluk yarışını vurgulayan İlker Yağcıoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oldukça kritik olduğunu ifade etti. Yağcıoğlu, '4 puanlık avantaj Galatasaray adına kalan haftalarda büyük bir avantaj. Bu maçlardan bir tanesi ikinci sıradaki Fenerbahçe'yle ama beraberlik dahi o maçta Galatasaray'ın işine yarayacak. Sezonun kırılma anı yine derbi olacak' diye konuştu.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
