Futbol Yorumcusundan Bomba Veda Açıklaması: “Icardi’nin Galatasaray’da Son Maçları”

Göztepe-Galatasaray deplasmanını değerlendirdi. TRT Spor yorumcusu Yağcıoğlu, Galatasaray için flaş veda açıklamasında bulundu. İlker Yağcıoğlu, Mauro Icardi’nin Galatasaray’dan ayrılabileceğini ileri sürerek, 'Icardi'nin Galatasaray'da artık herhalde son maçları. O çok net belli oldu” dedi.

Barış Alper Yılmaz’ın maçta etkili performans sergilediğini ifade eden Yağcıoğlu, “Maçın ilk 45 dakikası epey bir hırpaladı ki kolay değildir, Göztepe'nin güçlü bir savunması var, onlarla vermiş olduğu mücadele önemliydi. Sane futbol oynamayı özlemiş dedik, o da ilk 45 dakika çok iyi oynadı. Galatasaray'da birkaç tane oyuncu iyi oynayınca zaten maçı çevirmeyi becerebiliyor. Bu akşam da öyle bir maç oldu. İlk devre kolay ama ikinci devresi ecel terleri döktükleri bir maç. Hepsi bir tarafa önemli olan kazanmaktı” diye konuştu.