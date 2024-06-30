Flörtüne Ondan Hoşlandığını Belli Etmek İçin Ne Yapmalısın?
Flörtüne Ondan Hoşlandığını Belli Etmek İçin Ne Yapmalısın?
Flört aşamasında duyguları karşı tarafa aktarmak kimi zaman zorlayıcı olabilir.
Peki ya sen flörtüne ondan hoşlandığını belli etmek için ne yapmalısın? Bu testte söylüyoruz!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!
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2. Sence flört etmeyi ilk olarak kim başlattı?
3. Peki ya nerede tanıştınız?
4. Gün içerisinde neredeyse sürekli konuştuğunuzu söyleyebilir misin?
5. Yüz yüze görüşmelerinizi soralım! Ne sıklıkla görüşüyorsunuz ve bu görüşmeler planlı mı oluyor?
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