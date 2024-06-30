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Flörtüne Ondan Hoşlandığını Belli Etmek İçin Ne Yapmalısın?

etiket Flörtüne Ondan Hoşlandığını Belli Etmek İçin Ne Yapmalısın?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 22:01

Flört aşamasında duyguları karşı tarafa aktarmak kimi zaman zorlayıcı olabilir. 

Peki ya sen flörtüne ondan hoşlandığını belli etmek için ne yapmalısın? Bu testte söylüyoruz!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim!

2. Sence flört etmeyi ilk olarak kim başlattı?

3. Peki ya nerede tanıştınız?

4. Gün içerisinde neredeyse sürekli konuştuğunuzu söyleyebilir misin?

5. Yüz yüze görüşmelerinizi soralım! Ne sıklıkla görüşüyorsunuz ve bu görüşmeler planlı mı oluyor?

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6. Günaydın ve iyi geceler demek gibi rutinleriniz var mı?

7. İkinizin de ilişki kurmaya yeterince istekli olduğunu düşünüyor musun?

8. Son soru! Flörtün seni yakın çevresiyle tanıştırdı mı?

Özel bir buluşma planlamalısın!

Flörtüne ondan hoşlandığını belli etmen için yapman gereken şey özel bir buluşma planlamak! Özel ve romantik bir buluşma planlayıp da birlikte keyifli vakit geçirdiğinizde flörtün senin duygularını çok daha net anlayacak. Belki o da bir adım atmak istiyor ama senin duygularından emin olamıyor. Ona duygularını net bir biçimde gösterdiğinde ilişkinizin çok daha hızlı bir biçimde ilerlediğini göreceksin!

Onun için yemek pişirmelisin!

Sen flörtünden hoşlandığını belli etmek için ona yemek pişirmelisin! Onun için yemek pişirdiğinde kendini çok daha özel hissedecek ve ona olan hislerini daha net bir biçimde anlayacak. Birlikte kaliteli vakit geçirdiğinizde aranızdaki ilişki çok daha derinleşecek ve ilişkinizi daha ileri bir boyuta taşıyabileceksiniz!

Ona sevgi sözcükleriyle hitap etmelisin!

Senin yapman gereken şey ona sevgi sözcükleriyle hitap etmek! Ona özel sözcüklerle hitap ettiğinde hissettiğin duyguları çok daha net bir biçimde anlayacak. Böylece kafasındaki soru işaretleri de ortadan kalkacak. Böylece bir ilişkiye daha kolay adım atabileceksiniz.

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