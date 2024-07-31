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Fırsatı Kaçırmayın: 1000 TL Altına Satın Alabileceğiniz Crocs Modelleri

etiket Fırsatı Kaçırmayın: 1000 TL Altına Satın Alabileceğiniz Crocs Modelleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 15:47

Crocs terliklerin rahatını herkes biliyor. Bu rahat terliklerin 1.000 TL altında olanlarını sizin için derledik. Gelin ucuza alabileceğiniz Crocsların modellerine birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 31.07.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Crocs Classic Juice Sandalet

Crocs Classic Juice Sandalet

Fırsat ürünlerinden biri olan pembe Crocs, yetişkinlere uygun bir model. Hafif ve rahat terlikleri günlük olarak giymek mümkün. 

Bu terlik şu an 999 TL. 

Plajda da rahatça giyilebilen Crocslar için tıklayabilirsiniz.

Crocs modellerinin hepsine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Crocs Classic Clog K/T Bone Terlik

Crocs Classic Clog K/T Bone Terlik

Çocuklar için üretilen bu modelin temizlenmesi oldukça kolay. Bağcıksız modellerden biri olduğu için çocukların giymesi ve çıkarması çok rahat. Crocsları Jibbitz takarak çocuğunuz için eğlenceli hale getirebilirsiniz.

961 TL olan çocuk terliğini hemen sepete atmak için tıklayın.

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Crocs Classic Boot K Bot

Crocs Classic Boot K Bot

Çocuklara uygun bu bot çok satanlarda 1. sırada yer alıyor. Temizlemesi çok kolay bota çocuklar bayılıyor. Konforlu bot sayesinde çocuğunuz çok rahat edecek.

Ürün çok güzel ve hafif .

4 farklı rengi olan Crocs botun bu rengi 979 TL.

Hemen sepete atmak için tıklayın.

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Crocs Classic Clog K/T Navy Terlik

Crocs Classic Clog K/T Navy Terlik

Hafif yapısıyla çok rahat terliğin ayarlanabilir topuk bandı var. Bu sayede tam rahatlık sağlıyor. Hava alan bölmeleri olan terliği giydiğinizde ayaklarınız havasız kalmıyor.

Piyasaya göre çok uygun bir fiyata almış oldum. Crocsları her zaman Amazon'dan takip ediyorum.

Esnek yapıya sahip terlik 905 TL.

Crocsu beğendiyseniz hemen tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Crocs Classic I AM Monster Clog T Sandalet

Crocs Classic I AM Monster Clog T Sandalet

Farklı tarza sahip çocukların bayılacağı bu Crocs, tüylü yapısıyla çok tatlı duruyor. Canavar konseptine uygun terliğe çocuklar bayılacak. 

952 TL olan Crocsları çocuğunuza almak için tıklayın.

Crocs modellerinin hepsine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Crocs Unisex Çocuk Classic Clog K/T Quartz Terlik

Crocs Unisex Çocuk Classic Clog K/T Quartz Terlik

Rengine ayrı rahatına ayrı bayılacağınız Crocs, çocuğunuzun favori terliklerinden biri olacak. Çocuğunuzun hep giymek isteyeceği terlik, günlük kullanıma uygun.

Soft rengiyle çok güzel duran terlik 961 TL.

Rahat terliği hemen almak için tıklayın.

AMAZON

Crocs Unisex Classic Lined Tie-dye Clogs

Crocs Unisex Classic Lined Tie-dye Clogs

Farklı model terliklere bayılıyorsanız bu model tam sizlik. Eğlenceli Crocs modellerinden olan bu model oldukça konforlu. Kişisel zevkinize göre Jibbitz takarak kullanabileceğiniz Crocslar uygun fiyatlı ürünlerden biri.

917 TL olan Crocsları beğendiyseniz buraya tıklayarak sepete atabilirsiniz.

AMAZON

Crocs Classic Camo Clog T Terlik

Crocs Classic Camo Clog T Terlik

Kamuflaj desenli terlik son derece rahat. Çocuğunuzun beğenerek giyeceği model herkese uygun. Konforlu terlik ile çocuğunuz her yere gitmek isteyecek.

Çocuk modellerinden olan Crocs 890 TL.

Kirlense bile kolayca temizlenebilen terliğe ulaşmak için tıklayın.

Crocs modellerinin hepsine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AMAZON

Crocs Unisex Yetişkin Classic Acidity Terlik

Crocs Unisex Yetişkin Classic Acidity Terlik

Yeşil rengine hayran kalacağınız Crocs, kadın ve erkeklerin kullanabileceği bir model. Rahat ve şık Crocs günlük giyilebildiği gibi daha resmi yerlerde de tercih edilebilir. Delikleri sayesinde havalanan terliği giydiğinizde hiç rahatsız hissetmeyeceksiniz.

974 TL olan yeşil Crocsu hemen almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Crocs Kadın Kadee II Sandalet

Crocs Kadın Kadee II Sandalet

Crocsun farklı modellerinden biri olan sandalet, siyah rengiyle her şeye uyuyor. Günlük olarak tercih edebileceğiniz sandalet çok rahat. Kombinlerinizi tamamlayan parçalardan olacak sandaleti rahatlığı sayesinde hiç çıkarmak istemeyeceksiniz.

Sandaletin fiyatı 944 TL.

Kusursuz!! İşim dolayısıyla çok uzun süre ayakta kalıyorum. Bu terlik hiç yormuyor, teşekkürler.  🌸🌸

Bu sandaleti beğendiyseniz tıklayın.

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Crocs Classic Acidity Terlik

Crocs Classic Acidity Terlik

Unisex modellerden olan terlik çok rahat. Her gün giyeceğiniz terlik özellikle ayakta uzun süre duranlar için ideal. Rengi ayrı duruşu ayrı güzel Crocs kaçmaz!

Fırsat ürünlerinden olan Crocsun fiyatı 932 TL.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Crocs Classic I AM Monster Boot T Bot

Crocs Classic I AM Monster Boot T Bot

Çocuğunuzu rahat ettirmek için alabileceğiniz bot tam çocukların yağmurlu havalarda giymesi için uygun. Suya dayanıklı botla çocuğunuz sularda rahatça zıplayabilecek.

Çocukların hoşuna gidecek bot 824 TL.

Bu botu alarak çocuğunuzu mutlu etmek için tıklayın.

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Crocs Classic Army Green Terlik

Crocs Classic Army Green Terlik

Yeşil rengiyle çok şık duran Crocs, unisex modellerden biri. Croslite köpük yastıklaması sayesinde gün boyu rahat etmenizi sağlıyor. 

O kadar rahat ki taşınma sürecimde evin işleri uzun sürdüğü için uzun süre kutularda kalınca yokluğunu hissettim. Hem anneme hem kardeşime aldım, yazlığa bile aldım (ki yerli malı olmayan şeyleri desteklemeyi sevmem). Öyle alışıyorsunuz rahatlığına.

980 TL olan Crocsu kaçırmayın deriz!

Hemen sepete atmak için tıklayın.

AMAZON

Crocs Classic I AM Dalmatian Boot T Bot

Crocs Classic I AM Dalmatian Boot T Bot

Dalmaçya model bu bota hem çocuklar hem siz bayılacaksınız. Çocuğunuz kirletse bile temizlemesi çok kolay olduğu için size zorluk çıkarmayan bot şu an 780 TL.

Botu çocuğunuza hediye almak için tıklayın.

AMAZON

Crocs Classic Blue Bolt Terlik

Crocs Classic Blue Bolt Terlik

Uzun süre ayakta durmanız gerekiyorsa size bir Crocs şart. Gün boyu rahat ederken şıklığınızdan ödün vermeyeceğiniz Crocs modeli ile her yere gitmek isteyeceksiniz.

Mavi rengiyle iddialı Crocs 940 TL.

Bu terliği almak için tıklayın.

Crocs modellerinin hepsine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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