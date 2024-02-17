Filipinler'de Hayrete Düşüren Görüntüler: Milyonlarca Balık Kıyıya Vurdu
Filipinler'de Hayrete Düşüren Görüntüler: Milyonlarca Balık Kıyıya Vurdu
Filipinler'de on binlerce balığın karaya vurduğu görüntüler kaydedildi. Deniz yüzeyi balıklarla kaplanırken, bazı kişilerin yüzmeye çalıştığı görüldü. Bu durumun deprem habercisi olabileceği öne sürüldü.
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Filipinler'de milyonlarca balığın kıyıya vurduğu görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü.
Balıklarla kaplı denizde yerel halk ölen balıkları toplamak için birbiriyle yarışırken bazılarının ise yüzmeye çalıştığı görüldü.
Tayland haber sitesi The Nation'ın haberine göre, deniz kıyısında 100'den fazla kişi, her biri 20-30 kg ağırlığında sardalye balığı topladı. Bir ailenin yarım tondan fazla balık topladığı belirtildi.
Filipinler'de balıkların karaya vurmasının deprem habercisi olduğu düşünülüyor. Tonlarca balığın karaya vurduğu bir olayın ardından 48 saat sonra büyük bir deprem oldu, bu da balıkların doğal felaketleri önceden hissedebileceği teorisini güçlendirdi.
Yerel uzmanlar, toplu karaya oturmanın farklı faktörlerden kaynaklandığını ve başka bir olayla bağlantılı olmadığını belirtti. The Nation'a göre bazı yerel halk bunu "Tanrı'nın hediyesi" olarak gördü, ancak bazı sosyal medya kullanıcıları bunun doğal bir felaketin habercisi olduğunu iddia etti.
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