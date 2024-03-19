Ferman Akgül Davayı Kaybetti: "Linç Kampanyası Başlattılar" Demişti
Ferman Akgül Davayı Kaybetti: "Linç Kampanyası Başlattılar" Demişti
Manga grubunun solisti Ferman Akgül, Doğan Duru ve Güneş Duru ile sanatçı Aylin Aslım’a açtığı 300 bin liralık tazminat davasını kaybetti.
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Ferman Akgül, kendisi hakkında yaptığı açıklamalar sonrasıda sanatçı dostları hakkında "siyasi bir oluşumun içindeymiş gibi göstererek lince maruz bıraktıkları" iddiasıyla 300 bin liralık tazminat davası açmıştı.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, gerekçesi sonra açıklanan üzere tazminat davasına gerek olmadığın karar verdi.
Ferman Akgül, geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimler öncesi Togg marka araçla paylaşım yapmıştı.
Redd Grubu’nun solisti Doğan Duru, sosyal medya üzerinden sanatçı Ferman Akgül ile ilgili olarak, ‘Teknofestlerde sahneye çıkanı, pandemide müzisyenler intihar ederken … iş tutan grubun solistini alkışlayan insanlar olmasını geçtim. Yahu siz grupsunuz, biriniz adamın yüzüne tükürmedi mi? Biriniz de sanatçı nedir söylemedi mi? Yuh size be kardeşim.. Omurgasız sürüngen gibi her yerde olmak’ şeklinde paylaşımlarda bulundu.
Redd Grubu’nun gitaristi Güneş Duru da, ‘Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar’ şeklinde paylaşım yaptı.
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Aylin Aslım ise, “Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası. Kol kırılır yen içinde kalır’cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile iş birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken, bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar’ şeklinde paylaşım yaparak Ferman Akgül hakkında iddialarda bulunmuştu.
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