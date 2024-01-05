Fenomen Candan Kardeşler de Tutuklanmıştı: Çete Liderine 479 Yıl Hapis Cezası

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan’ın da tutuklandığı davada, ucuza araç sattıkları iddiasıyla vatandaşları dolandıran çetenin lideri Eren Koç’a 479 yıl hapis ve 141 milyon para cezası, Nihal Candan’ın sevgilisi olan Onur Apaydın’ın ise 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 TL hapis cezası verdi. Candan kardeşlerin çetenin parasını akladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma ise devam ediyor.