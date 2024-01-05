Fenomen Candan Kardeşler de Tutuklanmıştı: Çete Liderine 479 Yıl Hapis Cezası
Fenomen Candan Kardeşler de Tutuklanmıştı: Çete Liderine 479 Yıl Hapis Cezası
Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan’ın da tutuklandığı davada, ucuza araç sattıkları iddiasıyla vatandaşları dolandıran çetenin lideri Eren Koç’a 479 yıl hapis ve 141 milyon para cezası, Nihal Candan’ın sevgilisi olan Onur Apaydın’ın ise 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 TL hapis cezası verdi. Candan kardeşlerin çetenin parasını akladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma ise devam ediyor.
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Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, bir suç çetesinin paralarını akladığı iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekesi, resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satma vaadiyle vatandaşları dolandırmıştı.
Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, çete lideri Eren Koç’un “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” ve 73 kişiye karşı “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından 479 yıl hapis ve 141 milyon para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Heyet ayrıca Nihal Candan’ın eski sevgilisi sanık Onur Apaydın’ın da aynı suçlardan 459 yıl 7 ay hapis ve 143 milyon 849 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
Çetenin kara parasını akladığı iddiasıyla tutuklanan Candan kardeşler için ise soruşturma devam ediyor.
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Mağdur avukatlarından Burak Temizer, “Tabii ki bir de madalyonun diğer yüzü olarak suçtan elde edilen milyonlarca liranın aklanması sürecine bir başka deyişle suç gelirlerinin aklanmasına dair de ilerleyen zamanlarda yargılamalar olacak ayrıca hükümler kurulacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
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