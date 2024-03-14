Fenerbahçe Konferans Ligi’nde Çeyrek Finalde: Fenerbahçe’nin Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Fenerbahçe Konferans Ligi’nde Çeyrek Finalde: Fenerbahçe’nin Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdıran temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de kesinleşti. UEFA Konferans Ligi çeyrek final turu kura çekimi bugün saat 16:00’da yapılacak…
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turunda eşleştiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı toplamda 3-1'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibinin belli olacağı kura çekimi bugün TSİ 16:00'da gerçekleşecek.
İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri…
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