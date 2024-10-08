Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri: "CHP'nin Başına Geçerse AK Partili Olurum"

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Altaylı, CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden partinin başına getirmesi durumunda AK Partili olacağını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Altaylı, "CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirirse, yemin ederim AK Partili olurum. O da bana yakışmaz ama Kılıçdaroğlu mu, AK Parti mi? Vallahi AK Parti." şeklinde konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözlerine devam eden Altaylı, CHP içindeki düzensizlik ve ahlaki sorunlara da dikkat çekti. "Bu edep noksanlığını gördükten sonra, kendi olmasa bile çevresindekilerin bu denli ahlaksız olmasına yol verdiğini gördükten sonra vallahi diyebilirim," ifadeleriyle, CHP’nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu ağır bir dille eleştirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın