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Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri: "CHP'nin Başına Geçerse AK Partili Olurum"

Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Eleştiri: "CHP'nin Başına Geçerse AK Partili Olurum"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 10:02

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Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Altaylı, CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden partinin başına getirmesi durumunda AK Partili olacağını söyledi.

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Gazeteci Altaylı, "CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirirse, yemin ederim AK Partili olurum. O da bana yakışmaz ama Kılıçdaroğlu mu, AK Parti mi? Vallahi AK Parti." şeklinde konuştu.

Gazeteci Altaylı, "CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin başına getirirse, yemin ederim AK Partili olurum. O da bana yakışmaz ama Kılıçdaroğlu mu, AK Parti mi? Vallahi AK Parti." şeklinde konuştu.

Sözlerine devam eden Altaylı, CHP içindeki düzensizlik ve ahlaki sorunlara da dikkat çekti. "Bu edep noksanlığını gördükten sonra, kendi olmasa bile çevresindekilerin bu denli ahlaksız olmasına yol verdiğini gördükten sonra vallahi diyebilirim," ifadeleriyle, CHP’nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu ağır bir dille eleştirdi.

Sözlerine devam eden Altaylı, CHP içindeki düzensizlik ve ahlaki sorunlara da dikkat çekti. "Bu edep noksanlığını gördükten sonra, kendi olmasa bile çevresindekilerin bu denli ahlaksız olmasına yol verdiğini gördükten sonra vallahi diyebilirim," ifadeleriyle, CHP’nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu ağır bir dille eleştirdi.

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