Farklı Farklı Endüstrilerin Hiç Bir Zaman Duymadığınız Sırları
Farklı Farklı Endüstrilerin Hiç Bir Zaman Duymadığınız Sırları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugünkü içeriğimizde farklı farklı endüstrilerin hiç duymadığınız sırlarını sizin için topladık. Siz de benzer sırlar biliyorsanız bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Ailelerinizi koyduğunuz huzurevleri ne kadar pahalı olursa olsun aslında aralarında çok büyük bir fark yok."
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2. "Bazı kilolu modeller, yüzleri ve boyunları daha ince gözüksün diye estetik operasyon geçiriyor."
3. "Ne yazık ki hastanelerde siber güvenlik çok kötü ve hasta bilgileri sürekli çalınıyor."
4. "İş başvurusu yaparken asla sağlayamadığınız kriterleri umursamayın."
5. "Websitelerine bilgilerinizi ayrı girseniz bile, örneğin a sitesine numaranız, b sitesine adınız, c sitesine e-mailiniz, bazı uygulamalar ve firmalar bütün bu bilgileri toplayıp sizin adınıza bir reklam profili oluşturuyor."
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6. "Sinemalardaki patlamış mısırlara tadını veren şey Flavacol ve siz de aldıktan sonra evinizde kendi mısırlarınıza ekleyebilirsiniz."
7. "Çamaşır tozunuzdaki mavi taneler aslında maviye boyanmış beyaz taneler..."
8. "Alışveriş yaparken ürünleri sepetinize ekleyin ve sonra öyle bırakın. Birkaç gün sonra e-mailinize indirim kodu gelecek."
9. "Aşırı pahalı buzdolabı aldığınızda aslında çoğunlukla kol şekli için para ödüyorsunuz çünkü içerisi oldukça standart oluyor."
10. "Ev veya araç benzeri ürünler alıyorsanız her zaman pazarlık yapmayı deneyin!"
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11. "Oyunlardaki bugların birçoğu bilinerek bırakılıyor."
12. "Öğretmenler her zaman öğrencilerinin notunu arttırıyor çünkü okul yönetimi çocukların yüksek puanlara sahip olmalarını istiyor..."
13. "Üzgünüm ama sosyal medyada gördüğünüz sporcuların çoğu steroid kullanıyor ama bunu kimseye söylemiyor."
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