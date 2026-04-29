Evinde Neyin Değişmesine İhtiyacın Var?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
29.04.2026 - 13:31

Ev dekorasyonu, aslında ruh halinin birebir yansıması. Bazen fark etmesen de evdeki dağınıklık, sıkıcılık ya da tekdüzelik direkt modunu etkileyebilir. Büyük değişimlere gerek yok, küçük dokunuşlarla bile evinin havasını tamamen değiştirebilirsin. Peki senin evinde en çok neyin değişmeye ihtiyacı var? Cevabı birlikte öğrenelim. 👇

1. Eve girdiğinde seni en çok rahatsız eden şey ne?

2. Salonunun genel havasını nasıl tanımlarsın?

3. Peki, duvarlarına baktığında ne hissediyorsun?

4. Misafir geldiğinde ilk nereyi toparlama ihtiyacı hissediyorsun?

5. Evinde en çok neyi değiştirmek istersin?

6. Sosyal medyada gördüğün evlerde seni en çok ne etkiliyor?

7. Evinde en çok vakit geçirdiğin köşe hangisi?

8. Son olarak, dekorasyon değişikliği yapacak olsan ilk hangisini yaparsın?

Evine ferahlık katmalısın!

Senin evdeki temel sorun stil değil, düzensizlik! Yani ne yaparsan yap, önce bu işi çözmen gerekiyor. Dağınıklık, en pahalı evi bile ucuz gösterir, acı ama gerçek... Önce fazla eşyalardan kurtul, sonra akıllı depolama çözümleriyle alan yarat. Her şeyin bir yeri olsun ki gözün de kafan da rahatlasın. Düzen oturduktan sonra zaten evin otomatik olarak daha şık görünmeye başlayacak. Kısacası senin dekorasyonun toparlanmak üzerine olmalı.

Evine renk katman gerekiyor!

Senin evinin bir tarzı yok değil ama fazla boş ve ruhsuz kalmış. Bu yüzden daha sıcak dokunuşlara ihtiyacın var. Halılar, kırlentler, ahşap detaylar ve doğru aydınlatma burada hayat kurtarır! Ortama biraz yaşanmışlık hissi katman gerekiyor. Küçük dokunuşlarla evin çok daha samimi hale gelir. Yani sadece biraz ruh eklemen lazım.

Duvarlarında radikal bir yenilik yapman lazım!

Senin, evinin havasını değiştirecek daha net hamlelere ihtiyacın var. Özellikle duvarlar burada kilit nokta! Duvar panelleri, yeni boya ya da farklı kaplamalarla ortama cool bir hava katabilirsin. Tek bir duvarı bile değiştirmen, evin genel algısını baştan yaratır. Bunun yanına modern aydınlatma ve birkaç güçlü parça eklediğinde evin resmen level atlar! Yani senin olayın küçük dokunuştan çok daha fazlası...

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
