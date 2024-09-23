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Evde Tozlu Köşelere Elveda Diyoruz! Robot Süpürgelerin Bilinmeyen 10 Harika Yönü

etiket Evde Tozlu Köşelere Elveda Diyoruz! Robot Süpürgelerin Bilinmeyen 10 Harika Yönü

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.09.2024 - 12:31

Robot süpürgeler aslında sandığımızdan çok daha iyi. Öyle ki bazı özelliklerini bile bilmiyoruz. Gelin bu içerikte birlikte keşfedelim!

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1. Süpürgeye göre ince tozları da temizler.

Robot süpürgeler zeminde biriken ince tozları daha hızlı ve kolay şekilde süpürür. Öyle ki süpürgenin bile alamadığı ince tozları alarak tozları temizleyerek daha temiz bir zemin sağlar.

2. Oyuncak ve benzeri küçük nesneleri algılar.

Robot süpürgenin rotasını temizlemenize gerek kalmaz. Son teknoloji olan 3D ToF sensörü ile süpürge önündeki oyunca ve benzeri küçük nesneleri algılayarak etrafından dolaşır. Bu da süpürgenin tıkanmasını engeller.

3. Otomatik boşaltım yapar.

3. Otomatik boşaltım yapar.

Robot süpürge otomatik boşaltım istasyonuna giderek tamamen hijyenik bir şekilde topladığı tozları boşaltır. Haznesi dolduğunda boşaltmanıza gerek kalmadan otomatik olarak kendi yaptığı için hem zaman kazandırır hem de daha hijyenik bir temizlik yapar.

4. 3 saate kadar temizlik yapar.

5200 mAh Lityum iyon pili sayesinde 180 dakika yani 3 saate yakın şekilde temizlik yapar. Bu süre zarfında ortalama olarak 185 metrekareye kadar alanı temizleyebilir.

5. Büyük parçalar ve tüy topaklarını toplar.

5. Büyük parçalar ve tüy topaklarını toplar.

Ultra yüksek emiş gücü ile yerdeki toprak parçaları, tüy topakları ve kırıntıları kolay bir şekilde toplar. Halı ve kilimlerin de derinlerine işlemiş tozları toplayarak daha hijyenik bir deneyim sunar.

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6. Odalara göre temizlik seçimi yapılabilir.

6. Odalara göre temizlik seçimi yapılabilir.

Odaların zeminleri farklı olabilir. Halıların olduğu odaları daha farklı bir şekilde temizlemek için robot süpürgenin temizleme modunu seçebilirsiniz. Bu sayede sert zeminleri ıslak ve kuru temizleme moduyla temizlerken mutfağı daha ayrıntılı şekilde temizlemek için yoğun modu seçebilirsiniz.

7. Odaları belirlenen sıraya göre temizler.

7. Odaları belirlenen sıraya göre temizler.

Odaların temizlenme sırasını mobil uygulama üzerinden belirleyerek robot süpürgenin nereyi ne zaman temizleyeceğini ayarlayabilirsiniz. Bu sayede robot süpürgenizin nereyi ne zaman temizleyeceğini ayarlayabilirsiniz.

8. Temizlenmesine izin veren alanlar oluşturulur.

8. Temizlenmesine izin veren alanlar oluşturulur.

Mobil uygulama üzerinden robot süpürgenin temizlemesini istediğiniz alanları ve temizlememesini istediğiniz alanları seçerek daha kontrollü bir temizlik oluşturabilirsiniz. Bu sayede hiçbir alanı kaçırmadan temizlik yapılır.

9. Yüksekten düşmemesi için sensörleri bulunur.

9. Yüksekten düşmemesi için sensörleri bulunur.

Merdivenli bir eviniz varsa robot süpürgeniz zarar görmez çünkü yüksekten düşmemesi için çevreyi algılayabilen sensörleri bulunur. Bu sayede zarar görmeden çalışır ve temizlik yapar.

10. Titreşimli paspas ile temizlik yapar.

10. Titreşimli paspas ile temizlik yapar.

Titreşimli paspası sayesinde yerdeki ayak izleri, ayakkabı izleri, çamur ve toz gibi kirleri kolaylıkla temizler. Ayak izlerini nazik bir şekilde temizler.

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