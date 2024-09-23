Evde Tozlu Köşelere Elveda Diyoruz! Robot Süpürgelerin Bilinmeyen 10 Harika Yönü
Evde Tozlu Köşelere Elveda Diyoruz! Robot Süpürgelerin Bilinmeyen 10 Harika Yönü
Robot süpürgeler aslında sandığımızdan çok daha iyi. Öyle ki bazı özelliklerini bile bilmiyoruz. Gelin bu içerikte birlikte keşfedelim!
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1. Süpürgeye göre ince tozları da temizler.
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2. Oyuncak ve benzeri küçük nesneleri algılar.
3. Otomatik boşaltım yapar.
4. 3 saate kadar temizlik yapar.
5. Büyük parçalar ve tüy topaklarını toplar.
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