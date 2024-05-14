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Ev Sahipleri Kendini Garantiye Alıyor: Kiracıdan Kredi Notu İsteniyor

Ev Sahipleri Kendini Garantiye Alıyor: Kiracıdan Kredi Notu İsteniyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.05.2024 - 15:39

Ev sahipleri, enflasyondaki artış ve kira zamlarındaki sınırlamayla aralarının bozulduğu kiracılarla daha net ve resmi ilişkiler kurmaya yöneldi. Evini kiraya vermek için geçmiştekine benzer şekilde kamu çalışanı arayan ev sahipleri, en azından kefilin memur olmasını istiyor. Bankaların kredi verirken inceledikleri gibi kredi notu da sormaya başladılar.

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Ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıkların artmasıyla iki taraf da kendini garanti almaya çalışıyor.

Ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıkların artmasıyla iki taraf da kendini garanti almaya çalışıyor.

Ekonomim haberine göre, 2022 yılında uygulamaya başlanan ve 1 Temmuz 2024 tarihinde de sona erecek olan yüzde 25 kira zammı sınırı artan enflasyonla ev sahiplerini de mağdur ediyor.

Ev sahipleri kadar kiracıların da kötü niyetli olanlarının tahliye ve kira ödeme sorunları yaşanırken, mahkemelerde ev sahibi-kiracı davalarında artış olduğu konuşuluyor.

Ev sahipleri kadar kiracıların da kötü niyetli olanlarının tahliye ve kira ödeme sorunları yaşanırken, mahkemelerde ev sahibi-kiracı davalarında artış olduğu konuşuluyor.

Ev sahiplerinin, evlerinin çok düşük kira bedellerinde olduğu şikayetleri artarken, yüzde 25 zam sınırının kaldırılması beklentiler içinde yer alıyor.

Kirasını ödemeyen kiracılarını dahi tahliye edemeyen ev sahipleri, yeni kiracılardan birçok resmi evrak talep ediyor.

Kirasını ödemeyen kiracılarını dahi tahliye edemeyen ev sahipleri, yeni kiracılardan birçok resmi evrak talep ediyor.

Ev sahiplerinin talep ettiği belgelerin içinde bankaların kredi vermek için baktıkları kredi notu raporu yer alırken, SGK belgesi, sicil kayıt örneği gibi evraklar isteniyor.

Ev sahiplerinin kiracılardan istedikleri evrakların yanında kamu çalışanı kefil istediği de görülürken, kendilerini güvence altına almak amacıyla sorun yaşamamak adına "tahliye taahhütnamesi" de artık her sözleşmeye ekleniyor.

Ev sahiplerinin kiracılardan istedikleri evrakların yanında kamu çalışanı kefil istediği de görülürken, kendilerini güvence altına almak amacıyla sorun yaşamamak adına "tahliye taahhütnamesi" de artık her sözleşmeye ekleniyor.

Kredi notu düşük kiracıya ev verilmediği görülürken, hem ev sahipleri hem de kiracılar, soruna kalıcı çözüm beklediklerini iletiyor.

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