Ev Sahipleri Kendini Garantiye Alıyor: Kiracıdan Kredi Notu İsteniyor
Ev Sahipleri Kendini Garantiye Alıyor: Kiracıdan Kredi Notu İsteniyor
Ev sahipleri, enflasyondaki artış ve kira zamlarındaki sınırlamayla aralarının bozulduğu kiracılarla daha net ve resmi ilişkiler kurmaya yöneldi. Evini kiraya vermek için geçmiştekine benzer şekilde kamu çalışanı arayan ev sahipleri, en azından kefilin memur olmasını istiyor. Bankaların kredi verirken inceledikleri gibi kredi notu da sormaya başladılar.
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Ev sahipleriyle kiracılar arasında anlaşmazlıkların artmasıyla iki taraf da kendini garanti almaya çalışıyor.
Ev sahipleri kadar kiracıların da kötü niyetli olanlarının tahliye ve kira ödeme sorunları yaşanırken, mahkemelerde ev sahibi-kiracı davalarında artış olduğu konuşuluyor.
Kirasını ödemeyen kiracılarını dahi tahliye edemeyen ev sahipleri, yeni kiracılardan birçok resmi evrak talep ediyor.
Ev sahiplerinin kiracılardan istedikleri evrakların yanında kamu çalışanı kefil istediği de görülürken, kendilerini güvence altına almak amacıyla sorun yaşamamak adına "tahliye taahhütnamesi" de artık her sözleşmeye ekleniyor.
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