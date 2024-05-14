Ev Sahipleri Kendini Garantiye Alıyor: Kiracıdan Kredi Notu İsteniyor

Ev sahipleri, enflasyondaki artış ve kira zamlarındaki sınırlamayla aralarının bozulduğu kiracılarla daha net ve resmi ilişkiler kurmaya yöneldi. Evini kiraya vermek için geçmiştekine benzer şekilde kamu çalışanı arayan ev sahipleri, en azından kefilin memur olmasını istiyor. Bankaların kredi verirken inceledikleri gibi kredi notu da sormaya başladılar.