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Eslem’in Sokak Köpekleri Tarafından Öldürülmesi Sonrası Yüksekova Belediyesi’ne Soruşturma Açıldı

Eslem’in Sokak Köpekleri Tarafından Öldürülmesi Sonrası Yüksekova Belediyesi’ne Soruşturma Açıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.03.2025 - 15:22 Son Güncelleme: 14.03.2025 - 15:25

12 yaşındaki Eslem'in ölümüyle ilgili müfettiş görevlendirilmesinin ardından Yüksekova Belediyesi'ne soruşturma başlatıldı. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da 12 yaşındaki Eslem'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin incelemedeki raporun ayrıntılarını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Eslem Teker'in (12) sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu ölümüne ilişkin düzenlenen rapor doğrultusunda, Yüksekova Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Veteriner İşleri Müdürü hakkında soruşturma izni verilmiştir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Mason Bey

Şimdi bu haberi kendi çıkarları için kullanacak kendini zeki sanan bi kesim belirecek. Aslında belediyenin sokak köpeği meyvesi yetiştiren ağaçları kesmesi l... Devamını Gör

Osman Elmallı

maganda kurşunuyla ölen çocuklar için kime soruşturma açılacak

Osman Elmallı

😡😡😡😡