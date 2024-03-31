Eskişehir'de Genç Bir Muhtar Adayının 83 Yaşındaki Rakibinin Elini Öptüğü Anlar "Bize Bunlarla Gelin" Dedirtti
Eskişehir'de Genç Bir Muhtar Adayının 83 Yaşındaki Rakibinin Elini Öptüğü Anlar "Bize Bunlarla Gelin" Dedirtti
Ülkenin dört bir yanından seçim manzaraları gerek televizyonlardan ekranlarımıza, gerekse sosyal medyadan telefonlarımıza düşmeye devam ediyor. Yalnızca belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanları değil, muhtarlar arasında da büyük rekabet var. Ancak Eskişehir'de genç bir muhtar adayı yaptığı hareketle hepimizin kalbini kazandı.
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Tüm Türkiye sabahın erken saatlerinden itibaren okullara sandıkların başına oy kullanmaya gidiyor.
Saatler süren oy verme işlemi 17:00'da sona erecek.
Tabii sabahın erken saatlerinden itibaren siyasi isimlerin, başkanlık adaylarının ve ünlülerin oy verdikleri anları yakından takip ediyoruz.
Tabii bunun yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden ilginç oy verme kostümleri de hepimizi şaşkına çevirdi.
Tabii bunlar bir yana dursun herkes sabırsızlıkla seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
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Ülkenin farklı bölgelerinden kötü görüntülere şahit olmaya başlasak da Eskişehir'deki iki muhtar adayının arasında geçenler hepimizi gülümsetti.
Bunu görenler ise "işte aradığımız görüntü" yorumlarını yaptı.
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