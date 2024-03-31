Eskişehir'de Genç Bir Muhtar Adayının 83 Yaşındaki Rakibinin Elini Öptüğü Anlar "Bize Bunlarla Gelin" Dedirtti

Ülkenin dört bir yanından seçim manzaraları gerek televizyonlardan ekranlarımıza, gerekse sosyal medyadan telefonlarımıza düşmeye devam ediyor. Yalnızca belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanları değil, muhtarlar arasında da büyük rekabet var. Ancak Eskişehir'de genç bir muhtar adayı yaptığı hareketle hepimizin kalbini kazandı.