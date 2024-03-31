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Eskişehir'de Genç Bir Muhtar Adayının 83 Yaşındaki Rakibinin Elini Öptüğü Anlar "Bize Bunlarla Gelin" Dedirtti

Eskişehir'de Genç Bir Muhtar Adayının 83 Yaşındaki Rakibinin Elini Öptüğü Anlar "Bize Bunlarla Gelin" Dedirtti

Yerel Seçim
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.03.2024 - 14:51

Ülkenin dört bir yanından seçim manzaraları gerek televizyonlardan ekranlarımıza, gerekse sosyal medyadan telefonlarımıza düşmeye devam ediyor. Yalnızca belediye başkanları ve büyükşehir belediye başkanları değil, muhtarlar arasında da büyük rekabet var. Ancak Eskişehir'de genç bir muhtar adayı yaptığı hareketle hepimizin kalbini kazandı.

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Tüm Türkiye sabahın erken saatlerinden itibaren okullara sandıkların başına oy kullanmaya gidiyor.

Tüm Türkiye sabahın erken saatlerinden itibaren okullara sandıkların başına oy kullanmaya gidiyor.

Uzun süredir ülke gündeminde yer alan yerel seçimler, 31 Mart Pazar (bugün) itibariyle gerçekleşiyor. Sabah 32 ilde 07:00'da, geri kalan illerde 08:00'da açılan sandıklar ile birlikte vatandaşlar oy kullanma görevlerini yerine getirmeye başladı.

Saatler süren oy verme işlemi 17:00'da sona erecek.

Saatler süren oy verme işlemi 17:00'da sona erecek.

Bitmesine kısa süre kalan oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak. Sandıklar görevliler tarafından kapatılacak. Ardından oyların sayımı başlayacak.

Tabii sabahın erken saatlerinden itibaren siyasi isimlerin, başkanlık adaylarının ve ünlülerin oy verdikleri anları yakından takip ediyoruz.

Tabii sabahın erken saatlerinden itibaren siyasi isimlerin, başkanlık adaylarının ve ünlülerin oy verdikleri anları yakından takip ediyoruz.

Siyasi isimler oy vermelerinin ardından dileklerini, temennilerini ve düşüncelerini aktarırken, ünlü oyuncular kameralara karşı herkesi oy vermeye davet ediyordu.

Tabii bunun yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden ilginç oy verme kostümleri de hepimizi şaşkına çevirdi.

Tabii bunun yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden ilginç oy verme kostümleri de hepimizi şaşkına çevirdi.

Kimi kral kostümüyle, kimi astronot kostümüyle, kimi Hacivat olarak, kimiyse yöresel kıyafetlerini giyerek oy vermeye geldi.

Kaçırdıysanız şöyle alalım:

Tabii bunlar bir yana dursun herkes sabırsızlıkla seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Tabii bunlar bir yana dursun herkes sabırsızlıkla seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Büyükşehir belediye başkanları, belediye başkanları ve özellikle yaşadığı bölgede hizmet almak isteyen vatandaşlar için muhtarların kim olacağı çok önemli.

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Ülkenin farklı bölgelerinden kötü görüntülere şahit olmaya başlasak da Eskişehir'deki iki muhtar adayının arasında geçenler hepimizi gülümsetti.

Ülkenin farklı bölgelerinden kötü görüntülere şahit olmaya başlasak da Eskişehir'deki iki muhtar adayının arasında geçenler hepimizi gülümsetti.

35 yaşındaki muhtar adayı, 83 yaşındaki rakibinin elini öperek başarılar diledi.

Bunu görenler ise "işte aradığımız görüntü" yorumlarını yaptı.

Bunu görenler ise "işte aradığımız görüntü" yorumlarını yaptı.
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