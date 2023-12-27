Erdoğan'la Asgari Ücret Toplantısı Öncesi TÜRK-İŞ Atalay: "Uzlaşamazsak Biz Yokuz Bu İşin İçinde Deriz"
Erdoğan'la Asgari Ücret Toplantısı Öncesi TÜRK-İŞ Atalay: "Uzlaşamazsak Biz Yokuz Bu İşin İçinde Deriz"
TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la yaptıkları görüşme sonrası Beştepe'ye gitmeden, 'Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023 yılın son haftasında henüz 3. toplantının tarihini belirleyemeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'ye Külliye'ye çağırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olan tüm taraflardan işçi tarafını temsilen, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşme yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için ziyaret ettiği TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat tarafından karşılanırken, görüşme bitiminde "Asgari ücret istişareleri sürüyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda