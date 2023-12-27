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Erdoğan'la Asgari Ücret Toplantısı Öncesi TÜRK-İŞ Atalay: "Uzlaşamazsak Biz Yokuz Bu İşin İçinde Deriz"

Erdoğan'la Asgari Ücret Toplantısı Öncesi TÜRK-İŞ Atalay: "Uzlaşamazsak Biz Yokuz Bu İşin İçinde Deriz"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.12.2023 - 16:43 Son Güncelleme: 27.12.2023 - 17:19

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la yaptıkları görüşme sonrası Beştepe'ye gitmeden, 'Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok.' dedi.

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2023 yılın son haftasında henüz 3. toplantının tarihini belirleyemeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'ye Külliye'ye çağırdı.

2023 yılın son haftasında henüz 3. toplantının tarihini belirleyemeyen Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'ye Külliye'ye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olan tüm taraflardan işçi tarafını temsilen, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olan tüm taraflardan işçi tarafını temsilen, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'la görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay, TÜRK-İŞ binası önünde, 'Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon görevini yapıyor. Geçim şartları ortada. 15 kişi var komisyonda, biz 5'iyiz' ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için ziyaret ettiği TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat tarafından karşılanırken, görüşme bitiminde "Asgari ücret istişareleri sürüyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için ziyaret ettiği TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat tarafından karşılanırken, görüşme bitiminde "Asgari ücret istişareleri sürüyor. Netleşince açıklama yapacağız" dedi.
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