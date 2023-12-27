Erdoğan'la Asgari Ücret Toplantısı Öncesi TÜRK-İŞ Atalay: "Uzlaşamazsak Biz Yokuz Bu İşin İçinde Deriz"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Atalay, TÜRK-İŞ binası önünde, 'Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon görevini yapıyor. Geçim şartları ortada. 15 kişi var komisyonda, biz 5'iyiz' ifadelerini kullandı.