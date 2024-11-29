Engelli Ralli Pilotu Kübra Denizci Tapu Müdürlüğünde Başına Gelen Olaya İsyan Etti
Engelli Ralli Pilotu Kübra Denizci Tapu Müdürlüğünde Başına Gelen Olaya İsyan Etti
Yeni kamu binaları, toplu taşıma araçları tahsis ediliyor sürekli yeni inşaatlar görüyoruz ama engelli bireyler her seferinde ihmal ediliyor. Üstelik zorluk çıkaran sadece fiziksel şartlar değil empati yoksunluğu da... Dünyanın ilk ve tek engelli ralli pilotu olarak gururlandıran, aynı zamanda psikolog olan Kübra Denizci ise kendisine Şile Tapu Müdürlüğü binasında yaşatılan zorlukları anlattı.
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Kübra Denizci ülkemizde motor sporlarıyla ilgilenenlerin tanıdığı bir isim. Film gibi hayatı ve azmi onu dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olmasını sağladı.
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Ancak geçtiğimiz gün bir devlet dairesinde yaşadıkları engelli vatandaşlarımıza günlük hayatta engel çıkaranları da gösterdi.
Denizci fiziki koşulları gelmeden önce sormuş onay almıştı. Asansör bozuk dendi. Yetkili kişi bir kat aşağı bile inmedi aktardıklarına göre.
Başından geçenleri şöyle anlattı. Denizci bu işlem için Bursa'dan gelmişti.
Ardından asansörün çalıştığını öğrendi ve yaşadığı şoku anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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