Engelli Ralli Pilotu Kübra Denizci Tapu Müdürlüğünde Başına Gelen Olaya İsyan Etti

Yeni kamu binaları, toplu taşıma araçları tahsis ediliyor sürekli yeni inşaatlar görüyoruz ama engelli bireyler her seferinde ihmal ediliyor. Üstelik zorluk çıkaran sadece fiziksel şartlar değil empati yoksunluğu da... Dünyanın ilk ve tek engelli ralli pilotu olarak gururlandıran, aynı zamanda psikolog olan Kübra Denizci ise kendisine Şile Tapu Müdürlüğü binasında yaşatılan zorlukları anlattı.