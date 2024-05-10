En Sevimli ve En Komikler Bir Arada! Komik Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu!

Yarışmayı, evcil hayvanların yaşamlarımıza kattığı pozitif etkiyi kutlamak ve hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla profesyonel fotoğrafçılar Paul JoynsonHicks ve Tom Sullman organize ediyor.

Finalistler, yarışmaya katılan fotoğraflar arasından; teknik kalitesi ve komik içeriği göz önünde bulundurularak belirleniyor. Tüm fotoğraflar, hayvan hakları konusunda uzmanlaşmış bir jüri tarafından detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Jüri üyeleri arasında televizyon sunucusu Kate Humble, profesyonel fotoğrafçı Gerrary Gethings, oğlu Jarvis Gethings ve bir Border Terrier olan Barry de bulunuyor.

İşte karşınızda: Hector! Hector, kedinin bunu yaptığını gördükten sonra kendisi de deniyor. Fakat onun için bu kapıdan çıkış ancak bu kadar mümkün... Gelin, yarışmanın diğer efsanelerini de görelim 👇