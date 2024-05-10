En Sevimli ve En Komikler Bir Arada! Komik Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu!
En Sevimli ve En Komikler Bir Arada! Komik Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
Ancak büyük bir sabır, sevgi ve şansla yakalanabilecek komik olduğu kadar tatlı hayvan resimlerinin bir araya geldiği yarışmada finalistler belli oldu. 'Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışması' finalistleri arasında dikkatleri üzerine çeken harika dostlarımız Daily Mail tarafından paylaşıldı.
İşte, birbirinden harika sevimli dostlarımız...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Komik Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışması'nda bu yıl, finale kalanlar arasında başı olmayan bir at ve Kung-fu hareketleri sergileyen bir köpek de bulunuyor.
İsviçre'de bu köpek gerçek bir Kung-Fu dövüş ustası gibi karda gösteri yapıyor!
Onlar, havuz arkadaşları: Güneş gözlüklü bir plastik ördekle dost olan tatlı mı tatlı kedi!
Kim demiş kediler dedikodu yapmaz diye: "Bunu benden duymadın ama..."
Kürkü gözlerini kapatırken acaba o da bizi görebiliyor mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki arkadaşımız eşek; sizce esniyor mu, yoksa gülüyor mu?
Bir de kedilerle saklambaç oynayın deriz...
Hamster da olsan, televizyon karşısında uyumak her zaman daha tatlı!
Kim böyle uyandırılmak istemez ki? Günaydın...
O bir Süper Mario... Sanıyoruz, şimdi de prensesi kurtarmak için bir borudan geçiyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başsız atlar gerçek değildir! Bu sadece muhteşem bir zamanlama ile eşsiz bir çekim!
Sizce onu yiyecek mi, yoksa az sonra romantik bir an mı yaşanacak?
Kaçabilirsin ama saklanamazsın, sevimli dostum! Peki, sizin favoriniz hangisi?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın