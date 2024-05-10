Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
En Sevimli ve En Komikler Bir Arada! Komik Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu!

En Sevimli ve En Komikler Bir Arada! Komik Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışmasının Finalistleri Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
10.05.2024 - 12:52 Son Güncelleme: 10.05.2024 - 12:57

Ancak büyük bir sabır, sevgi ve şansla yakalanabilecek komik olduğu kadar tatlı hayvan resimlerinin bir araya geldiği yarışmada finalistler belli oldu. 'Komedi Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışması' finalistleri arasında dikkatleri üzerine çeken harika dostlarımız Daily Mail tarafından paylaşıldı. 

İşte, birbirinden harika sevimli dostlarımız...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/news/arti...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Komik Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışması'nda bu yıl, finale kalanlar arasında başı olmayan bir at ve Kung-fu hareketleri sergileyen bir köpek de bulunuyor.

Komik Evcil Hayvan Fotoğraf Yarışması'nda bu yıl, finale kalanlar arasında başı olmayan bir at ve Kung-fu hareketleri sergileyen bir köpek de bulunuyor.

Yarışmayı, evcil hayvanların yaşamlarımıza kattığı pozitif etkiyi kutlamak ve hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla profesyonel fotoğrafçılar Paul JoynsonHicks ve Tom Sullman organize ediyor.

Finalistler, yarışmaya katılan fotoğraflar arasından; teknik kalitesi ve komik içeriği göz önünde bulundurularak belirleniyor. Tüm fotoğraflar, hayvan hakları konusunda uzmanlaşmış bir jüri tarafından detaylı bir şekilde değerlendiriliyor. Jüri üyeleri arasında televizyon sunucusu Kate Humble, profesyonel fotoğrafçı Gerrary Gethings, oğlu Jarvis Gethings ve bir Border Terrier olan Barry de bulunuyor. 

İşte karşınızda: Hector! Hector, kedinin bunu yaptığını gördükten sonra kendisi de deniyor. Fakat onun için bu kapıdan çıkış ancak bu kadar mümkün... Gelin, yarışmanın diğer efsanelerini de görelim 👇

İsviçre'de bu köpek gerçek bir Kung-Fu dövüş ustası gibi karda gösteri yapıyor!

İsviçre'de bu köpek gerçek bir Kung-Fu dövüş ustası gibi karda gösteri yapıyor!

Sylvia Michel

Onlar, havuz arkadaşları: Güneş gözlüklü bir plastik ördekle dost olan tatlı mı tatlı kedi!

Onlar, havuz arkadaşları: Güneş gözlüklü bir plastik ördekle dost olan tatlı mı tatlı kedi!

Diann Johnson

Kim demiş kediler dedikodu yapmaz diye: "Bunu benden duymadın ama..."

Kim demiş kediler dedikodu yapmaz diye: "Bunu benden duymadın ama..."

Kenichi Morinaga

Kürkü gözlerini kapatırken acaba o da bizi görebiliyor mu?

Kürkü gözlerini kapatırken acaba o da bizi görebiliyor mu?

Bernard Sim, Peek-a-Boo

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki arkadaşımız eşek; sizce esniyor mu, yoksa gülüyor mu?

Peki arkadaşımız eşek; sizce esniyor mu, yoksa gülüyor mu?

Charlotte Kitchen

Bir de kedilerle saklambaç oynayın deriz...

Bir de kedilerle saklambaç oynayın deriz...

Yasuda Aburanekomaru

Hamster da olsan, televizyon karşısında uyumak her zaman daha tatlı!

Hamster da olsan, televizyon karşısında uyumak her zaman daha tatlı!

Alina Vogel

Kim böyle uyandırılmak istemez ki? Günaydın...

Kim böyle uyandırılmak istemez ki? Günaydın...

Lock Lui

O bir Süper Mario... Sanıyoruz, şimdi de prensesi kurtarmak için bir borudan geçiyor!

O bir Süper Mario... Sanıyoruz, şimdi de prensesi kurtarmak için bir borudan geçiyor!

Kenichi Morinaga

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başsız atlar gerçek değildir! Bu sadece muhteşem bir zamanlama ile eşsiz bir çekim!

Başsız atlar gerçek değildir! Bu sadece muhteşem bir zamanlama ile eşsiz bir çekim!

David Kertzman

Sizce onu yiyecek mi, yoksa az sonra romantik bir an mı yaşanacak?

Sizce onu yiyecek mi, yoksa az sonra romantik bir an mı yaşanacak?

Jonathan Casey

Kaçabilirsin ama saklanamazsın, sevimli dostum! Peki, sizin favoriniz hangisi?

Kaçabilirsin ama saklanamazsın, sevimli dostum! Peki, sizin favoriniz hangisi?

Sylvia Michel

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
12
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın