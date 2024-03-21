Emekli Tümgeneralin Çabası, Oğlunun 'İntihar' Dosyasını Değiştirdi: 'Gerçek Suçlular Hesap Verecek'
6 yıl önce inşaatta ölü bulunan 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık'ın davasında 'intihar' denilerek takipsizlik kararı verilmesi sonrası olayı araştıran emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık dosyanın seyrini değiştirdi. Elde edilen yeni bulgular ışığında dosyanın 'cinayet' soruşturması olarak yürütüleceği öğrenilirken, baba Büyükışık 'Gerçek suçlular hesap verecek' dedi.
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın, 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, altı yıl önce İzmir’deki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. İntihar gerekçesi ile kapatılan dosyanın peşine düşen Ethem Büyükışık, konuya ilişkin verilen takipsizlik kararına itiraz etti.
Büyükışık’ın talebini değerlendiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi oybirliğiyle kanun yararına bozma kararı alarak Dorukhan’ın ölüm nedeninin cinayet olduğunu ilan etti. Kapatılan soruşturma yeniden açıldı.
Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre, Ethem Büyükışık, soruşturmanın genişletilmesi çağrısında bulundu.
Baba Büyükışık, 'Tüm belgeler ortaya koyuyor ki cinayet ve delillerin karartılması suçları, savcıdan ilçe Emniyet müdürüne, Adli Tıp yetkililerinden inşaat firmasının sahiplerine kadar herkesin içinde olduğu bir ekip tarafından organize suç örgütü gibi işlendi. Yargıtay da bunu doğrulamış oldu ve böylece söylediklerimizin haklılığı ortaya çıktı. Gözümüze soka soka bu cinayeti kapamaya çalışan tüm sorumluların hak ettiği biçimde yargılanıp ceza almasını istiyoruz' dedi.
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