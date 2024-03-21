Emekli Tümgeneralin Çabası, Oğlunun 'İntihar' Dosyasını Değiştirdi: 'Gerçek Suçlular Hesap Verecek'

Baba Büyükışık, 'Tüm belgeler ortaya koyuyor ki cinayet ve delillerin karartılması suçları, savcıdan ilçe Emniyet müdürüne, Adli Tıp yetkililerinden inşaat firmasının sahiplerine kadar herkesin içinde olduğu bir ekip tarafından organize suç örgütü gibi işlendi. Yargıtay da bunu doğrulamış oldu ve böylece söylediklerimizin haklılığı ortaya çıktı. Gözümüze soka soka bu cinayeti kapamaya çalışan tüm sorumluların hak ettiği biçimde yargılanıp ceza almasını istiyoruz' dedi.