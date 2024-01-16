Emekli Maaşlarına Zam İçin Kritik Gün: Ek Zam İçin Mehmet Şimşek Ne Dedi?
Emekli Maaşlarına Zam İçin Kritik Gün: Ek Zam İçin Mehmet Şimşek Ne Dedi?
Emekli maaşların enflasyon farkında ve memur ile işçi emeklilerinin maaş zammı farklarına yönelik görüşmeler bugün Kabine toplantısında yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkına ek olarak aldığı toplu sözleşme zammıyla SSK ve Bağ- Kur emekli maaşlarıyla açılan farka yönelik ek zam ve yine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük 7.500 TL olan maaşlarının artırılması için yapılan çalışmalar Kabine'de değerlendirilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'bütçe imkanları değerlendiriliyor' derken, Mehmet Şimşek'in de seyyanen zamma bütçe nedeniyle karşı çıktığı iddia edildi.
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Memur ve memur emeklileri enflasyonla birlikte toplu sözleşme farkını da alarak maaşlarına yüzde 49,25 oranın zam aldı. SSK ve ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 37,57'de kaldı. Arada oluşan yaklaşık yüzde 12 oranındaki zam farkının kapatılmasına çalışılıyor.
Emekli maaş zamları Kabine toplantısıyla netleşecek.
Emekli maaş zamlarında memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam alırken, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri 37,56 oranında zam aldı.
Dengeleme çalışmaları devam ederken, kök aylıklara yapılacak zam ve iyileştirmeler de yakından izleniyor.
İki taraf için de farkın oluşmaması adına SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk yarısı için zammının 8,05 puan artırılması gerekiyor.
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Ocak ve Nisan 2023'te iyileştirme yapılan en düşük emekli maaşlarında 7 bin 500 lira aylıklar için de bir düzenleme gerekiyor.
Kulislerde de Mehmet Şimşek'in "7 bin lira seyyanen zam" yapılması teklifine sıcak bakmadığı iddia edildi.
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