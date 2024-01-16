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Emekli Maaşlarına Zam İçin Kritik Gün: Ek Zam İçin Mehmet Şimşek Ne Dedi?

Emekli Maaşlarına Zam İçin Kritik Gün: Ek Zam İçin Mehmet Şimşek Ne Dedi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.01.2024 - 10:48

Emekli maaşların enflasyon farkında ve memur ile işçi emeklilerinin maaş zammı farklarına yönelik görüşmeler bugün Kabine toplantısında yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkına ek olarak aldığı toplu sözleşme zammıyla SSK ve Bağ- Kur emekli maaşlarıyla açılan farka yönelik ek zam ve yine SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük 7.500 TL olan maaşlarının artırılması için yapılan çalışmalar Kabine'de değerlendirilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'bütçe imkanları değerlendiriliyor' derken, Mehmet Şimşek'in de seyyanen zamma bütçe nedeniyle karşı çıktığı iddia edildi.

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Memur ve memur emeklileri enflasyonla birlikte toplu sözleşme farkını da alarak maaşlarına yüzde 49,25 oranın zam aldı. SSK ve ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 37,57'de kaldı. Arada oluşan yaklaşık yüzde 12 oranındaki zam farkının kapatılmasına çalışılıyor.

Memur ve memur emeklileri enflasyonla birlikte toplu sözleşme farkını da alarak maaşlarına yüzde 49,25 oranın zam aldı. SSK ve ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 37,57'de kaldı. Arada oluşan yaklaşık yüzde 12 oranındaki zam farkının kapatılmasına çalışılıyor.

Mart 2024'te seçim olması, büyükşehirlerin geri alınmak istenmesi, emeklilerin açlık sınırının çok altın kalan maaşları, zam farklarıyla oluşan adaletsizlik gibi maddeler ek zammı mecbur tutuyor. Ancak ek zamla oluşacak fark, temmuzda yapılacak enflasyon zammında da farka neden olacağından, ayrıca en düşük emekli maaşının artırılması Meclis çalışması gerektirdiğinden gündem uzarken, bir yandan da bütçe ve enflasyondaki dengeler de işler zorlaştırıyor.

Emekli maaş zamları Kabine toplantısıyla netleşecek.

Emekli maaş zamları Kabine toplantısıyla netleşecek.

Sözcü'nün aktardığına göre, en düşük emekli maaşlarına yapılacak güncelleme birçok senaryo üzerinde çalışıldı.

Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan nihai kararı verecek olurken, Grup Başkanı Güler de TBMM'de yaptığı açıklamalarda emekli maaşlarına dair, 'Bakanlıklarımızın çalışmaları devam ediyor. Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Şu an oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar. Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok' demişti.

Emekli maaş zamlarında memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam alırken, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri 37,56 oranında zam aldı.

Emekli maaş zamlarında memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam alırken, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri 37,56 oranında zam aldı.

SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yapılacak ek zam ile aradaki fark kapatılmak isteniyor. Merkez Bankası projeksiyonlarına göre de mayıs-haziran aylarında hızlanacak enflasyonla temmuzda da bu kez memurlar aleyhine zam farkı oluşacak.

Dengeleme çalışmaları devam ederken, kök aylıklara yapılacak zam ve iyileştirmeler de yakından izleniyor.

Dengeleme çalışmaları devam ederken, kök aylıklara yapılacak zam ve iyileştirmeler de yakından izleniyor.

Sözcü'nün hesaplamalarına göre, dengenin bulunabilmesi için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 olarak yapılan zammın yüzde 45,62'ye çıkarılması gerekiyor. Merkez Bankası tahminlerinde yılın ilk 6 ayında TÜFE enflasyonun yüzde 27,2 olması beklenirken, temmuz ayında memur emeklileri yüzde 21,67, işçi emeklileri de yüzde 27,2 oranında zam alacak. Yılbaşında işçi emeklisi 12 puan geriye düşerken, temmuzda 5,5 puan öne geçecek.

İki taraf için de farkın oluşmaması adına SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk yarısı için zammının 8,05 puan artırılması gerekiyor.

İki taraf için de farkın oluşmaması adına SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk yarısı için zammının 8,05 puan artırılması gerekiyor.

Aralık 2023'te 10 bin lira maaş alan memur ve işçi emeklilerinde biri Ocak 2024'te 14 bin 925 lira alırken, diğeri de 14 bin 562 lira alacak. Temmuzda da bu manzara memur emeklisi için 18 bin 159 lira, işçi emeklisin için de 18 bin 523 lira maaş şeklinde olacak.

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Ocak ve Nisan 2023'te iyileştirme yapılan en düşük emekli maaşlarında 7 bin 500 lira aylıklar için de bir düzenleme gerekiyor.

Ocak ve Nisan 2023'te iyileştirme yapılan en düşük emekli maaşlarında 7 bin 500 lira aylıklar için de bir düzenleme gerekiyor.

En düşük emekli aylığının yüzde 50 artması söz konusu olurken, enflasyon kaybına yönelik bu oranın yüzde 65’in altında olmaması gerektiği biliniyor. Bu artışlar olursa en düşük emekli maaşı 12 bin 375 liraya çıkabilir.

Kulislerde de Mehmet Şimşek'in "7 bin lira seyyanen zam" yapılması teklifine sıcak bakmadığı iddia edildi.

Kulislerde de Mehmet Şimşek'in "7 bin lira seyyanen zam" yapılması teklifine sıcak bakmadığı iddia edildi.

Kısa Dalga'dan Mehmet Çetingüleç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Mehmet Şimşek'e emeklilere seyyanen zam önerisi sunduğunu, Şimşek'in yüksek zammın fiyat artışlarına yol açacağını ve bunun emekliye kötülük olacağını söyleyerek sıcak bakmadığı, ancak kök maaşı 7 bin 500 ve altında olanlar için özel bir düzenleme yapılmasına izin çıktığını iletti.

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