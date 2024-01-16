Emekli Maaşlarına Zam İçin Kritik Gün: Ek Zam İçin Mehmet Şimşek Ne Dedi?

Sözcü'nün aktardığına göre, en düşük emekli maaşlarına yapılacak güncelleme birçok senaryo üzerinde çalışıldı.

Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan nihai kararı verecek olurken, Grup Başkanı Güler de TBMM'de yaptığı açıklamalarda emekli maaşlarına dair, 'Bakanlıklarımızın çalışmaları devam ediyor. Etki analizleri, bütçe imkanları değerlendiriliyor. Şu an oran verme imkanım yok. Bu değerlendirmelerin hepsini bakanlıklarımız yapıyorlar. Oran analizlerini bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Ama ortaya çıkan net bir şey olmadığı için bir şey söyleme imkanım yok' demişti.