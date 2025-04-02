Emekli Bayram İkramiye Farkı Ne Zaman Yatacak? Bin Liralık Farkın Ödeneceği Tarih Açıklandı
Emekli Bayram İkramiye Farkı Ne Zaman Yatacak? Bin Liralık Farkın Ödeneceği Tarih Açıklandı
Ramazan Bayramı’nda emekliler ikramiye olarak 3 bin TL aldı. 4 bin liraya yükseltilen ikramiyenin farkının ise ne zaman ödeneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) beklenen açıklama geldi. Peki, Emekli Bayram İkramiye Farkı Ne Zaman Yatacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli Bayram İkramiye Farkı Ne Zaman Yatacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bin Liralık Farkın Ödeneceği Tarih Açıklandı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın