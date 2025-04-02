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Emekli Bayram İkramiye Farkı Ne Zaman Yatacak? Bin Liralık Farkın Ödeneceği Tarih Açıklandı

Emekli Bayram İkramiye Farkı Ne Zaman Yatacak? Bin Liralık Farkın Ödeneceği Tarih Açıklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.04.2025 - 11:27

Ramazan Bayramı’nda emekliler ikramiye olarak 3 bin TL aldı. 4 bin liraya yükseltilen ikramiyenin farkının ise ne zaman ödeneceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) beklenen açıklama geldi. Peki, Emekli Bayram İkramiye Farkı Ne Zaman Yatacak?

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Emekli Bayram İkramiye Farkı Ne Zaman Yatacak?

Emekli Bayram İkramiye Farkı Ne Zaman Yatacak?

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor. Geçen sene 3 bin TL olarak ödenen ikramiye tutarı 2025 yılında 4 bin lira olarak belirlenmişti. İkramiyeye dair yasa tasarısı görüşmeleri 25 Mart’ta başlamış ancak fark ödemeleri bayrama yetişmemişti. 

Emekliler bayrama 3 bin liralık ikramiyeyle girerken bin liralık farkın ilerleyen günlerde hesaplara yatacağı belirtilmişti. 

SGK’dan yapılan açıklamada ikramiye fark ödemeleri 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak.

Bin Liralık Farkın Ödeneceği Tarih Açıklandı

Bin Liralık Farkın Ödeneceği Tarih Açıklandı
twitter.com

SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Emeklilerimizin ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz. 4/a (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;

  • 17-21 arasında olanlar 3 Nisan

  • 22-26 arasından olan 4 Nisan

  • 4/b (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan;

  • 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan tarihinde hesaplarınıza yatırıyoruz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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