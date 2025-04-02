Emekli Bayram İkramiye Farkı Ne Zaman Yatacak? Bin Liralık Farkın Ödeneceği Tarih Açıklandı

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye alıyor. Geçen sene 3 bin TL olarak ödenen ikramiye tutarı 2025 yılında 4 bin lira olarak belirlenmişti. İkramiyeye dair yasa tasarısı görüşmeleri 25 Mart’ta başlamış ancak fark ödemeleri bayrama yetişmemişti.

Emekliler bayrama 3 bin liralık ikramiyeyle girerken bin liralık farkın ilerleyen günlerde hesaplara yatacağı belirtilmişti.

SGK’dan yapılan açıklamada ikramiye fark ödemeleri 3 Nisan 2025 tarihinden itibaren hesaplara yatırılacak.