Elidor 50 Yıldır Türkiye’nin Saçlarını Güzelleştiriyor

Elidor Kendi Yolumuzda Projesi Nedir?
Elidor’un daha fazla kadına umut olma hedefiyle ortaya koyduğu Kendi Yolumuzda projesi, 2021 yılından beri devam ediyor. Gelelim binlerce insanı bir araya getiren Kendi Yolumuzda projesinin detaylarına... Elidor ailesinin 2021 yılında yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye’deki ülkemizdeki her 10 genç kadından 6’sı hayallerine giden yolda çeşitli engeller bulunduğunu söylüyor ve Türkiye’deki genç kadınların yarısından fazlası, başarılı bir eğitim hayatı ve kariyer inşa etmek için kendi çabalarının yeterli olmadığını düşünüyordu. Toplum Gönüllüleri Vakfı ile bir araya gelen Elidor, 300’e yakın genç kadına üniversite hayatları boyunca burs vermenin yanı sıra binlerce genç kadının yararlandığı rehberlik çalışmaları gerçekleştirdi. Dahası, süregelen günlerde 60 binden fazla kadına indirimli online eğitim desteği veren Elidor, büyük yankı uyandıran “Dedim Olabilir” çalışması ile projenin güçlü sesini tüm ülkede duyurdu. Sosyal medyada tüm kadınların sesine ortak olan ve kadınların kendi hikayelerini dillendirmesini sağlayan proje, zamanla metaverse evrenine giriş yaptı ve NFT sergisinden elde edilen gelirle kadınların eğitimine katkıda bulundu.
Tüm bu çalışmalar sürerken 6 Şubat’ta herkesi derinden etkileyen depremler meydana geldi. Projeyi deprem bölgesine çeviren Elidor, depremden etkilenen binlerce genç kadını duygusal ve sosyal yönden desteklemek hedefiyle harekete geçti. TOG’la Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da Kadın Destek Merkezlerini hayata geçirdi. Şimdiden farklı yaşlardan 10 bin kadını ağırlayan; ziyaretçileriyle bine yakın atölye çalışmasını gerçekleştirdiği merkezlerinde bölgede umudu yeşertmeye devam ediyor. Proje 2024 Temmuz ayına kadar 25.000 genç kadına ulaşacak. Kendi Yolumuzda projesi, başlangıçtan bu yana çeşitli iş birlikleri ve ilham veren kadınlarla birlikte yaptığı çalışmalar sayesinde hedefine ulaşıyor. Binlerce kadının başarıya giden yolundaki engelleri kaldırmayı hedefleyen proje, etkisini büyüterek gelişiyor.
Elidor’un yıllar içindeki geniş çaplı etkisinin sebebi belli; doğadan ilham alan ve bilimin gücüyle üreten marka, hak ettiği konumda zirveye ulaşıyor. Elidor’un kaliteyi gözeten titiz yaklaşımı, yalnızca ürünleriyle değil projeleriyle de insanlığa katkı sağlayan misyonu, marka değerinin geçmişten bugüne ivme kazanmasına sebep oluyor. Bugün sayısız insanın saç bakım rutinine eşlik eden Elidor, ilham veren hikayesi ve gelecekte daha fazla insana ulaşma hedefi ile başarıya giden yolda yürümeye devam ediyor.