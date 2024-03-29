Elidor 50 Yıldır Türkiye’nin Saçlarını Güzelleştiriyor

Türkiye’de 50 yıldır kaliteli ve yenilikçi formüller eşliğinde fark yaratan köklü marka Elidor, hepimizin hayatına dokunan özellikleriyle saç bakımının gözdesi konumunda. Dünyada da en çok tercih edilen saç bakım markalarından olan Elidor, “Kendi Yolumuzda” sloganı ile ürünlerini geliştirmeye devam ediyor. Unilever şirketine ait olan Elidor, bakımlı ve sağlıklı saçlara kavuşturan ve ihtiyaca yönelik formüle edilen ürünlerini her geçen gün daha fazla insanla buluşturuyor.

Elidor’un farklı saç bakım ihtiyaçlarına sahip milyonlarca insanın hayatlarına dokunan hikayesinin detaylarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Elidor şampuan hangi ülkenin malı ve nerede üretiliyor? Elidor şampuan ve saç bakım ürünlerinin başarısını ve milyonlarla buluşma hikayesini öğrenmek için okumaya devam edin.