Ehliyetlerde Değişiklik Zamanı: Yenilemeyen En Az 5 Bin Lira Ödeyecek!
Ehliyetlerde Değişiklik Zamanı: Yenilemeyen En Az 5 Bin Lira Ödeyecek!
Yeni tip sürücü belgesine sahip kişi sayısı 25 milyon 894 bini bulurken, 7 milyon 159 bin 176 kişinin 2024 yılı sonuna kadar ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Ehliyetini yenilemeyene 5 bin liradan fazla ödeme çıkacak.
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Yeni tip ehliyetlerde geçiş süresi yıl sonunda doluyor.
Eski tip sürücü belgelerini, 31 Aralık 2024'e kadar değiştirenler, 13 lira değerli kağıt bedeliyle 2 lira vakıf payı ödeyerek toplamda 15 liraya işlemi tamamlayacak.
Sürücü belgesini yenilenmeyenler ayrıca araç kullanırken de yaptırımla karşılaşabilecek.
Sürücü belgesi için gereken belgeler ise şu şekilde:
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