Ehliyetlerde Değişiklik Zamanı: Yenilemeyen En Az 5 Bin Lira Ödeyecek!

AA muhabiri Hüseyin Cem Dağıstanlı'nın haberine göre, 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre sürücü belgelerini değiştirme süresi 5 yıl olarak belirlenmişti.

2020 yılında pandemi başlayınca, süre, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

25 milyon 894 bin 321 kişi sürücü belgesini yeniledi, ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi halen eski tip sürücü belgesini kullanıyor.