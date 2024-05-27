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Ehliyetlerde Değişiklik Zamanı: Yenilemeyen En Az 5 Bin Lira Ödeyecek!

Ehliyetlerde Değişiklik Zamanı: Yenilemeyen En Az 5 Bin Lira Ödeyecek!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 10:59

Yeni tip sürücü belgesine sahip kişi sayısı 25 milyon 894 bini bulurken, 7 milyon 159 bin 176 kişinin 2024 yılı sonuna kadar ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Ehliyetini yenilemeyene 5 bin liradan fazla ödeme çıkacak.

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Yeni tip ehliyetlerde geçiş süresi yıl sonunda doluyor.

Yeni tip ehliyetlerde geçiş süresi yıl sonunda doluyor.

AA muhabiri Hüseyin Cem Dağıstanlı'nın haberine göre, 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre sürücü belgelerini değiştirme süresi 5 yıl olarak belirlenmişti. 

2020 yılında pandemi başlayınca, süre, İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

25 milyon 894 bin 321 kişi sürücü belgesini yeniledi, ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi halen eski tip sürücü belgesini kullanıyor.

Eski tip sürücü belgelerini, 31 Aralık 2024'e kadar değiştirenler, 13 lira değerli kağıt bedeliyle 2 lira vakıf payı ödeyerek toplamda 15 liraya işlemi tamamlayacak.

Eski tip sürücü belgelerini, 31 Aralık 2024'e kadar değiştirenler, 13 lira değerli kağıt bedeliyle 2 lira vakıf payı ödeyerek toplamda 15 liraya işlemi tamamlayacak.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren ise eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı bedelini yatırarak en az 5 bin lira ödemek durumunda kalacak. 

B sınıfı sürücü belgesinde 2024 yılında 5 bin 165 lira olarak bedel, 2025 yılına geçerken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.

Sürücü belgesini yenilenmeyenler ayrıca araç kullanırken de yaptırımla karşılaşabilecek.

Sürücü belgesini yenilenmeyenler ayrıca araç kullanırken de yaptırımla karşılaşabilecek.

Yılın son aylarında fazladan ücret ödemek istemeyenlerin yoğunluk oluşturmasına yönelik de uyarıda bulunularak vatandaşlara başvurularını erken yapmaları tavsiye edildi.

Sürücü belgesi için gereken belgeler ise şu şekilde:

Sürücü belgesi için gereken belgeler ise şu şekilde:

Eski sürücü belgesi, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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