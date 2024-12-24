Eğitimden Kopan Gençlerle PISA ve TIMSS Hayali mi Kuruyoruz?

Gençlerin 5’te 1’i ortaokul mezunu ya da daha az eğitimli. Lise düzeyindeki gençlerin %31’i, eğitimden kopmak zorunda kalıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri ailelerin maddi zorlukları.

İstihdam ve sigorta sorunları

Gençlerin %42’si çalışıyor, ancak bu gençlerin sadece yarısı sigortalı. Çalışmayan gençlerin %14’ü ise iş arayışında. Bu veriler, gençlerde ekonomik kırılganlığın boyutlarını gözler önüne seriyor.

Sosyal medya kullanımı

Gençlerin yüzde 88’i kadına yönelik şiddet, yüzde 69’u cinsel sağlık ve üreme sağlığı, yüzde 64’ü çocuk yaşta evlilikler, yüzde 61’i gençlik ve şiddet ile ilgili bilgileri sosyal medyadan alıyor. Bu bilgilerinin ne kadarının doğru ve güvenilir olduğu büyük bir soru işareti.

Cinsel sağlık

Gençlerin, özellikle de 15-19 yaş grubu, kırsalda yaşayan, eğitim seviyesi düşük ve yoksul hanelerdeki gençlerin ergenlikteki fiziksel, ruhsal ve cinsel değişimlere ilişkin bilgisi düşük. Genç kadınların yaklaşık %17’si, regl malzemesi yetersizliği nedeniyle endişe içinde. Regl yoksulluğu, genç kadınların eğitimden ve sosyal hayattan uzaklaşmasına neden oluyor.

Çocuk yaşta evlilikler

15-24 yaş arası evlenmiş genç kadınların 4’te 1’i çocuk yaşta evlendirilmiş. Erken yaşta evlilik, genç kadınların geleceğini etkileyen en büyük sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Gençleri karanlığa mı terk edelim?

Elimizdeki veriler gençlerin yoksulluk, eğitim ve cinsiyet eşitsizliği gibi konularda ciddi sorunlarla mücadele ettiğini vurguluyor. Gençlerin eğitimden, sosyal hayattan ve istihdamdan kopmasına göz yummak, bir ülkenin geleceğini karanlığa terk etmektir. Eğitim dışındaki genel tablo böyleyken kim PISA ve TIMSS gibi değerlendirmelerde başarı bekleyebilir? Herkesin elindeki her şeyi bir kenara koyup bu verileri düşünmesi gerekir.

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