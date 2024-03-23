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Ebeveynler Buraya! Çocuğunuzun İnterneti En Faydalı Şekilde Kullanmasının 10 Yolu

etiket Ebeveynler Buraya! Çocuğunuzun İnterneti En Faydalı Şekilde Kullanmasının 10 Yolu

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 17:01

Çocuklar interneti aktif bir şekilde kullanıyor ve bunu istesek de engelleyemiyoruz. Madem engelleyemiyorsak internetten en faydalı şekilde nasıl yararlanabilecekleri üzerine düşünmemiz şart...

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1. Yeni bilgiler öğrenmesini sağlamak

İnternet gerçekten de sınırsız bir bilgi kaynağı. Bu bilgi kaynağı doğru şekilde kullanıldığında sınırsız bir gelişim de sağlıyor. Çocuğunuz merak ettiği her türlü konuda bilgiyi internetten kolaylıkla öğrenebilir.

2. Güncel olaylar hakkında farkındalık yaratmak

Çocukların hem dünya hem de ülkedeki güncel olaylardan uzak kalmamasını sağlamak gerekir. Böylece yaşadıkları yerde onları ilgilendirebilecek konuları bilirler, dünyaya karşı daha duyarlı olurlar. Tabii takip edecekleri haberlerin sizin filtrenizden geçmesi önemlidir.

3. E-kitapları okumak

Tıpkı bilgi konusunda sınırsız bir kaynak olduğu gibi aynı zamanda kütüphane konusunda da sınırsız bir alana sahiptir. Bazı kitaplara o an ulaşmak isteyebiliriz ve bunun için kütüphaneye gitmeyi veya kargonun eve gelmesini beklememek için e-kitaplardan çocuklarımızla kitap okuyabiliriz.

4. Sosyalleşmesi için aracı olmak

Çocuklar okulda sosyalleştikten sonra eve gelirler ve sosyalleşme orada yalnızca aile üyeleri arasında yapılır. Ama internet sayesinde okuldaki veya yakın arkadaşları ile konuşmaya devam edebilirler.

5. Yeni bir dil öğrenmesini sağlamak

İnternetin belki de en önemli faydası yeni bir dil öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. İnternet sayesinde artık birbirinden iyi eğitim veren İngilizce ders platformlarına evimizden çıkmadan bile ulaşabiliyoruz. Novakid de bunlardan bir tanesi!

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6. Ödevlerine yardımcı olmak

Hem merak gidermek hem de ödev yapmak için internetin kullanımı oldukça yaygın. Okulda verilen sayısız ödevin hızlı bir şekilde yapılması için ansiklopedileri karıştırmak yerine birkaç tık ile bilgilere ulaşılabiliyor!

7. Müzik dinlemek

Çocukların hep de ders çalışması beklenemez, eğlenmeleri de şart. Bu ihtiyacı da müzik dinleyerek karşılayabilirler. Bırakın bir günlüğüne onun müzik zevki tüm evde yankılansın!

8. Proje fikirleri bulmak

Proje ödevlerinin teslim zamanı yaklaşırken ebeveynler ne yapacağını bilmez bir hale gelebiliyor. İnternet sayesinde çocuğunuzun en hoşuna giden proje fikrini bulabilir, o projeyi birlikte keyifle yapabilirsiniz. Gelsin yüksek notlar!

9. Film izlemek

Film izlemek eğlenceli bir aktivite olduğu kadar aynı zamanda bilgilendiricidir de. Çocuğunuzla birlikte internetten açacağınız film akşamları yaparak onun gelişimine katkı sağlayabilir, aynı zamanda aranızdaki bağı da kuvvetlendirebilirsiniz.

10. Dijital okuryazarlığı erken yaşta kazanmak

Çocukların interneti kullanmaları oldukça faydalıdır ancak bunu yaparken onları korumak da ekstra önem taşır. Bu nedenle internetin faydalarından yaralanabilmek için dijital okuryazarlığın çocuklara öğretilmesi gerekir. Böylece hem kendilerini hem de yaşıtlarını internetin kötü yanlarından koruyabilirler.

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