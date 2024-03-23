Ebeveynler Buraya! Çocuğunuzun İnterneti En Faydalı Şekilde Kullanmasının 10 Yolu

Tıpkı bilgi konusunda sınırsız bir kaynak olduğu gibi aynı zamanda kütüphane konusunda da sınırsız bir alana sahiptir. Bazı kitaplara o an ulaşmak isteyebiliriz ve bunun için kütüphaneye gitmeyi veya kargonun eve gelmesini beklememek için e-kitaplardan çocuklarımızla kitap okuyabiliriz.