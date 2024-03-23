Ebeveynler Buraya! Çocuğunuzun İnterneti En Faydalı Şekilde Kullanmasının 10 Yolu
Ebeveynler Buraya! Çocuğunuzun İnterneti En Faydalı Şekilde Kullanmasının 10 Yolu
Çocuklar interneti aktif bir şekilde kullanıyor ve bunu istesek de engelleyemiyoruz. Madem engelleyemiyorsak internetten en faydalı şekilde nasıl yararlanabilecekleri üzerine düşünmemiz şart...
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1. Yeni bilgiler öğrenmesini sağlamak
2. Güncel olaylar hakkında farkındalık yaratmak
3. E-kitapları okumak
4. Sosyalleşmesi için aracı olmak
5. Yeni bir dil öğrenmesini sağlamak
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6. Ödevlerine yardımcı olmak
7. Müzik dinlemek
8. Proje fikirleri bulmak
9. Film izlemek
10. Dijital okuryazarlığı erken yaşta kazanmak
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