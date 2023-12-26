Dünyanın En Güzel Öğrenci Yurdu Olabilir: Kaldığı Yurdu Paylaşan Gencin Viral Olan Görüntüleri

'@melosdreams' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, kaldığı yurdu paylaştı. Gündüz ve akşam olarak iki ayrı paylaşım yapan gencin kaldığı yurdu görenler yurda hayran kaldılar.
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O yurt, odaları, paylaşımlı alanları, sinema salonu, yemekhanesi ve daha birçok noktası ile dikkat çekti.
'Yurt değil otel mübarek' şeklinde yorumların yapıldığı görüntüler kısa sürede viral olurken, o yurtta kalamayanları ise büyük bir hüzün kapladı.
O yurdun gündüz görüntüleri: 👇
Otele benzetilen yurdun gece kaydedilen görüntüleri: 👇
O yurt görüntülerine gelen yorumlar: 👇
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