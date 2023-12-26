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Dünyanın En Güzel Öğrenci Yurdu Olabilir: Kaldığı Yurdu Paylaşan Gencin Viral Olan Görüntüleri

Dünyanın En Güzel Öğrenci Yurdu Olabilir: Kaldığı Yurdu Paylaşan Gencin Viral Olan Görüntüleri

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 11:10

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'@melosdreams' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, kaldığı yurdu paylaştı. Gündüz ve akşam olarak iki ayrı paylaşım yapan gencin kaldığı yurdu görenler yurda hayran kaldılar. 

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O yurt, odaları, paylaşımlı alanları, sinema salonu, yemekhanesi ve daha birçok noktası ile dikkat çekti.

O yurt, odaları, paylaşımlı alanları, sinema salonu, yemekhanesi ve daha birçok noktası ile dikkat çekti.

'Yurt değil otel mübarek' şeklinde yorumların yapıldığı görüntüler kısa sürede viral olurken, o yurtta kalamayanları ise büyük bir hüzün kapladı.

'Yurt değil otel mübarek' şeklinde yorumların yapıldığı görüntüler kısa sürede viral olurken, o yurtta kalamayanları ise büyük bir hüzün kapladı.

O yurdun gündüz görüntüleri: 👇

Otele benzetilen yurdun gece kaydedilen görüntüleri: 👇

O yurt görüntülerine gelen yorumlar: 👇

O yurt görüntülerine gelen yorumlar: 👇
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