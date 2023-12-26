Dünyanın En Güzel Öğrenci Yurdu Olabilir: Kaldığı Yurdu Paylaşan Gencin Viral Olan Görüntüleri

Can Ataklı'dan Tepki Çeken Sözler: 'Kimsin Lan Kimsin? Şehit Babası Olunca İstediğini Söyleme Hakkın mı Var?'

Hatay'da Bir Hristiyan Mahallesinde Köy Halkı Temsili Bir Kızak Yaparak Hep Birlikte Noel'i Kutladı

Elleri Kelepçeli Bir Şekilde Pencerede Asılı Kalan Genç Açıklama Yaptı: "Olay Gözüktüğü Gibi Değil"