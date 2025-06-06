onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Dünyanın En Güzel Haberi: Bir Haber Programında Kanalın Kedisinin Yavruları Sahiplendirildi

Dünyanın En Güzel Haberi: Bir Haber Programında Kanalın Kedisinin Yavruları Sahiplendirildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2025 - 16:30

İçerik Devam Ediyor

Kedilerin sevimliliği hakkında fazla söze gerek yok. Bu minik dostların videolarını izlemek bile, adeta enerjimizi taze bir kaynak gibi yeniden dolduruyor. Onların sevimli hareketleri, neşemizi artırırken, aynı zamanda yaşamımıza renk katıyor. 

TYT Türk isimli kanalda haber programının kapanışı yavru kedilerle yapıldı. Ortaya ise kalpleri ısıtan bir görüntü çıktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKh_sl...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Programda, kanalda besledikleri kedinin yavrularının olduğu duyuruldu.

Programda, kanalda besledikleri kedinin yavrularının olduğu duyuruldu.

Hem anneye hem yavrulara gerekli bakım sağlandıktan sonra yavruların sahiplendirilme zamanı geldiğini duyuran sunucu, o anları 'Gelin hem bir kahve içelim hem de bu güzel yavruların yeni ailesi olarak sizlerle tanışalım' notuyla paylaştı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın