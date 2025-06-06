Dünyanın En Güzel Haberi: Bir Haber Programında Kanalın Kedisinin Yavruları Sahiplendirildi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKh_sl...
Kedilerin sevimliliği hakkında fazla söze gerek yok. Bu minik dostların videolarını izlemek bile, adeta enerjimizi taze bir kaynak gibi yeniden dolduruyor. Onların sevimli hareketleri, neşemizi artırırken, aynı zamanda yaşamımıza renk katıyor.
TYT Türk isimli kanalda haber programının kapanışı yavru kedilerle yapıldı. Ortaya ise kalpleri ısıtan bir görüntü çıktı.
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Buradan izleyebilirsiniz;
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Programda, kanalda besledikleri kedinin yavrularının olduğu duyuruldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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